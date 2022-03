Cote d'Ivoire: Lutte contre les maladies rénales - Des professionnels de la santé formés à l'usage de la bandelette urinaire

En prélude à la Journée mondiale du rein qui a lieu le 11 mars, la Fondation Cœur Citoyen a organisé, en collaboration avec la Société ivoirienne de néphrologie (Sineph) et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, un atelier de formation sur le dépistage précoce des maladies rénales. C'était le 24 février 2022, à la clinique Saint-Sauveur Miséricordieux d'Abidjan-Yopougon.

Une trentaine d'agents de santé (médecins, généralistes, pharmaciens, techniciens de laboratoires, infirmiers, aides-soignants et sages-femmes) ont pris part à cette formation. " Cet atelier s'inscrit dans le cadre de notre mission de formation et de prévention des maladies métaboliques ", a souligné Caroline Coulibaly, secrétaire exécutive de cette fondation.

Selon elle, les maladies du rein dont l'insuffisance rénale constituent un problème de santé publique avec une prévalence hospitalière variant entre 39 et 52%. La maladie rénale chronique est en nette progression dans le monde, une situation liée à l'augmentation de la prévalence des facteurs de risques (Hypertension artérielle, diabète, obésité, Vih/Sida).

Pour Dr Konan Serge Didier, du service de néphrologie du Chu de Treichville et membre de la Sineph, il convient de faire une différence entre les maladies rénales et l'insuffisance rénale qui est une conséquence desdites maladies qui sont pour la plupart des facteurs de risques.

Selon lui, cette formation vise à donner aux professionnels de la santé les rudiments pour une meilleure prise en charge du patient. " Il s'agit d'amener les agents de la santé à utiliser de manière efficace l'outil de dépistage qu'est la bandelette urinaire afin de prendre en charge de manière efficace les patients et les référer le plus tôt possible au service adéquat, améliorer la prévention par la prise en charge des facteurs modifiables. A la fin cette formation, les participants doivent être capables, désormais, d'identifier un cas de maladie rénale ou d'insuffisance rénale, à quel stade est la maladie par une lecture et une interprétation de la bandelette urinaire qui doit être intégrée dans les habitudes de consultations des patients par les agents de santé ", a-t-il dit.

Créée en 2014, la Fondation Cœur Citoyen s'est assignée comme mission d'œuvrer pour la promotion de la santé, réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies métaboliques, sensibiliser et prévenir ces maladies et leurs causes, et faciliter l'accès aux soins et la prise en charge médicale des populations les plus défavorisées.