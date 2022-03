Madagascar: Risque de cyclogenèse - Un cyclone pourrait passer non loin de Madagascar

Un signal de cyclogenèse est localisé, non loin des côtes Est de Madagascar. Il se trouve au Nord de La Réunion et de Maurice.

Il pourrait évoluer en dépression tropicale, dimanche, ou au début de la semaine prochaine, au plus tard, non loin de ces îles sœurs, selon les prévisions de Météo Mada-gascar. L'intensité et la trajectoire du système sont encore incertaines. " Les projections sont diversifiées. Il peut se déplacer vers le Sud ou vers l'Ouest ", indique Lovan-drainy Ratovoarisoa. " S'il continue son trajet en plein Sud, ce seront les îles Maurice et La Réunion qu'il touchera. S'il se déplace vers le Sud-Ouest, le Sud et l'Est de Madagascar risquent à nouveau d'être touchés ", enchaîne ce météorologiste. D'autres modèles supposent qu'il peut se déplacer vers le Sud-Est, et épargnera, de ce fait, la Grande île.

Il ne présente pas encore de risque sur les terres habitées, selon les précisions.

La dégradation des conditions météorologiques est, toutefois, à prévoir, de Madagascar aux Masca-reignes, à partir du début de la semaine prochaine, selon les prévisions.