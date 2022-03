Madagascar: Effets du changement climatique sur Madagascar - Tous les voyants sont au rouge selon le GIEC

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a publié son sixième rapport le 28 février 2022, sur " le changement climatique 2022: impacts, adaptation, vulnérabilité ".

À l'issue de ce rapport, le GIEC tire la sonnette d'alarme, renforcée par pléthore d'évaluations, d'études et de recherches universitaires et scientifiques, c'est le rapport le plus alarmant à ce jour. Il met à nu les effets dévastateurs du changement climatique, tant pour la nature que pour les humains. Il montre également que le rythme et l'ampleur des impacts climatiques s'accélèrent rapidement, entraînant des conséquences dévastatrices et dépassant les actions actuelles pour y faire face.

Pour le cas de Madagas-car, depuis le début de la période cyclonique de 2022, la Grande île a été frappée par deux tempêtes tropicales et deux cyclones tropicaux à un niveau de fréquence inhabituellement élevé. Selon le GIEC, " au cours de la dernière décennie, alors que les modèles climatiques dans l'Océan Indien ont changé, des régions de Madagascar peu habituées aux tempêtes ont été prises au dépourvu ". Les tempêtes et les inondations qui en résultent sont également devenues plus intenses et la déforestation a rendu l'arrière-pays de l'île plus vulnérable.

Très menacées

Dans la troisième conclusion du GIEC, il a été indiqué que les risques d'extinctions locales et mondiales d'espèces vont augmenter avec le réchauffement et le changement d'affectation des terres. D'après une étude portant sur 105 000 espèces terrestres et d'eau douce, 49 % des insectes, 44 % des plantes et 26 % des vertébrés devraient perdre plus de la moitié de leur aire de répartition géographique dans le cas d'un réchauffement planétaire de 3,2 °C.

Madagascar et ses écosystèmes uniques sont menacés en raison de leur vulnérabilité aux modèles climatiques actuels et futurs. " La crise alimentaire dans le sud de Madagas-car et l'intensité de la saison cyclonique actuelle sont des preuves que le changement climatique est à l'œuvre, et que les personnes et les écosystèmes les plus vulnérables sont les plus touchés.

En effet, les moyens de subsistance sont touchés jusqu'aux besoins les plus élémentaires tels que la nourriture, l'eau potable, les soins et la santé ... Des mesures sont nécessaires à la fois pour répondre aux besoins humanitaires les plus urgents tout en renforçant la résilience économique, sociale et écologique à plus long terme pour les populations malgaches impactées par les effets du changement climati-que quels que soient ces impacts", note Nanie Ratsifandrihama-nana, directrice de WWF Mada-gas-car. Selon le GIEC dans sa deuxième conclusion, si le respect des engagements pris lors de l'accord de Paris aide à réduire la portée de ces impacts, il faudra encore des efforts d'adaptation de grande ampleur pour y faire face