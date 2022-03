Madagascar: Japon - Madagascar - Des relations exemplaires

Au beau fixe. C'est en ces mots que Yoshihiro Higuchi, ambassadeur du Japon, souligne la qualité des relations bilatérales entre son pays et Madagascar. Une coopération "au beau fixe", soulignée et martelée durant la cérémonie organisée à la résidence du Japon, à Ivandry, avant-hier, à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur du Japon.

"Une avancée significative et concrète a été enregistrée au cours de l'année écoulée dans les domaines prioritaires de notre politique d'assistance au développement en faveur de Madagascar. (... ) L'année 2021 a été fructueuse (... ) Je vous promets mon engagement personnel, ainsi que celui de mes collaborateurs à l'Ambassade, de ne ménager aucun effort pour renforcer davantage les coopérations du Japon envers Madagascar pour l'année 2022", déclare l'ambassadeur Higuchi dans son discours.

Cette bonne qualité des relations bilatérales entre le Japon et Madagascar a, également, été mise en avant par Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères. Dans son allocution, le chef de la diplomatie malgache a affirmé que la Grande île "souhaite un renforcement des liens d'amitié déjà excellents entre la population malgache et celle du Japon". Dans les prises de paroles d'avant-hier, les différents champs de coopération entre les deux pays et les principaux projets appuyés et financés par le Japon ont été passés en revue.

Diversification

L'ambassadeur Higuchi a, notamment, soutenu que "vingt-quatre projets sont en cours dans huit secteurs qui sont la Réponse à la Covid-19, la santé, l'eau, la pêche, la nutrition, l'infrastructure, l'agriculture et autres. Le budget total alloué par le gouvernement du Japon est estimé à environ 500 millions de dollar américain". Par rapport aux dégâts cycloniques, le diplomate a indiqué que le pays du soleil levant a fourni des équipements d'urgence et du matériel de secours pour appuyer la réponse aux catastrophes naturelles.

Il a, également, été souligné que le Japon est, aussi, parmi les premiers à avoir répondu à l'appel-éclair lancé pour la lutte contre le Kere dans le Sud. Le pays du soleil levant est, effectivement, particulièrement actif. Après une accalmie causée par la crise sanitaire, les activités nippones à Madagascar ont repris une dynamique palpable durant l'année 2021. L'ambassadeur Higuchi rappelle, notamment, la reprise des activités d'Ambatovy. Il y a, aussi, le lancement officiel de la phase deux du projet d'extension du port de Toamasina.

À entendre les discours d'avant-hier, la coopération entre Madagascar et le Japon se diversifie et est élargie à d'autres domaines comme l'éducation, la culture, le sport, la sécurité et sûreté. Dernièrement, l'ambassade a, par exemple, fait un don à la fédération malgache de Karaté Do. Il y a eu, également, la convention avec la Commune urbaine d'Anta-nanarivo (CUA), pour le projet de rénovation de la bibliothèque municipale d'Analakely.