Maroc: INDH 2019-2021 - Approbation de 361 projets de plus de 170 MDH à Khouribga

Khouribga — Le comité provincial du développement humain (CPDH) de Khouribga a approuvé, durant la période 2019-2021 un total de 361 projets INDH pour un montant de plus de 170 millions de dirhams (MDH) au profit de 197.000 bénéficiaires, selon les données de la Division de l'Action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Khouribga.

Concernant le programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services de base, le CPDH a donné son aval à 52 projets pour un montant de plus de 73 MDH pour le renforcement de l'accès à l'eau potable, l'électrification des ménages, l'encouragement de la scolarisation et le renforcement des infrastructures de santé dans la province.

Pour le programme "Accompagnement des personnes en situation de précarité", un total de 60 projets ont été validés par le CPDH pour un investissement de 21 MDH dans le but de soutenir les catégories de personnes les plus vulnérables.

Concernant le Programme relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, un total de 169 projets ont été validés pour un coût de plus de 24 MDH au profit de 1.000 bénéficiaires. Le nombre de jeunes accueillis et orientés dans le cadre de ces projets a atteint 2.276 personnes.

Aussi, 80 projets ont été validés pour un montant de 46 MDH dans le cadre du Programme d'impulsion du capital humain des générations montantes en vue de soutenir la scolarisation et lutter contre la déperdition scolaire. La mise en œuvre de l'ensemble de ces projets (Programme 5) a nécessité un montant de 3 MDH selon la DAS.