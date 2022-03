Madagascar: L'ambassadeur Abhay Kumar - " L'Inde a soutenu Madagascar en ces moments difficiles "

Qu'en est-il de la relation indo-malgache ?

" Je suis à Madagascar depuis presque trois ans maintenant et j'ai vu ce partenariat s'épanouir et se renforcer. L'Inde entretient des liaisons maritimes avec Madagascar depuis plusieurs siècles. Les implantations de marchands indiens à Madagascar remontent à la fin du XVIIIe siècle. La fin du XIXe siècle et les premières années du XXe siècle ont vu une augmentation constante du nombre de personnes originaires de l'Inde à Madagascar. Nous devrions voir le partenariat entre nos deux pays amis dans cette perspective historique. Aujourd'hui, l'Inde est l'un des partenaires majeurs de Madagascar dans la région de l'océan Indien. Si je peux élaborer, l'Inde a soutenu Madagascar en ces moments difficiles comme un véritable ami. Parmi les nombreuses visites de navires de la marine indienne pour fournir une aide humanitaire à Madagascar, la plus récente visite en mars 2021 me vient à l'esprit. L'INS Jalashwa s'est rendu au port d'Ehoala pour livrer le don de 1 000 tonnes de riz et 100 000 comprimés d'hydroxychloroquine du gouvernement indien aux habitants du sud de Madagascar aux prises avec une grave sécheresse et une situation de famine ". Madagascar est l'un des rares pays à avoir reçu l'appareil de radiothérapie Bhabatron-II de l'Inde. La machine a été donnée conformément à l'annonce faite lors de la visite de l'Honorable Président de l'Inde en mars 2018 et a été inaugurée par S.E. Le président Andry Rajoelina en février 2021".

Pouvez-vous proposer des chiffres ?

" Les relations entre l'Inde et Madagascar couvrent un large spectre. La jeunesse de Madagascar a profité d'un certain nombre de bourses que l'Inde offre à Madagascar. À ce jour, 93 étudiants malgaches ont bénéficié de la bourse ICCR depuis 2014. Dans le cadre de l'ITEC, 854 places ont été utilisés par des professionnels malgaches. En plus de cela, le programme ITEC a offert 7 places pour l'armée et 2 pour la marine. Dans le futur, ces professionnels joueront un rôle clé dans l'avancement du partenariat entre nos deux pays. 10 diplomates Malgaches ont participé au 1er cours spécial pour les diplomates de la région de l'océan Indien à l'Institut Sushma Swaraj du service extérieur du 20 septembre au 1er octobre 2021. M. Naina Andriantsitohaina, le Maire de la Municipalité Urbaine d'Antananarivo s'est rendu en Inde en tant que " Distinguished Visitor " sous le Programme ICCR du 7 au 15 Novembre 2021, renforçant encore notre partenariat au niveau municipal.

Une équipe mobile de formation de 5 membres de la marine indienne a conclu sa session de formation de 15 jours en Mars 2021 à Antsiranana avec 50 stagiaires des forces spéciales malgaches. Le navire de la marine indienne Shardul et le navire de la marine malgache Trozona ont entrepris ensemble la toute première patrouille conjointe dans la ZEE de Madagascar en Mars 2021. Ces activités contribueront grandement à renforcer la coopération de défense de Madagascar ".

En tant que pays moins avancé, Madagascar bénéficie du régime tarifaire préférentiel en franchise de droits de l'Inde. Les deux pays s'efforcent d'augmenter le montant du commerce bilatéral qui s'élève actuellement à 309,69 millions de dollars. En décembre 2021, l'Ambassade a collaboré avec le Pharmaceuticals Exports Promotion Council of India (Pharmexcil) et a organisé un webinaire et une réunion virtuelle interentreprises sur les opportunités dans les soins de santé et les produits pharmaceutiques. C'était très encourageant de voir de nombreux importateurs pharmaceutiques malgaches participer à l'événement ".

Midi : Et qu'en est-il des perspectives d'avenir ?

Ambassadeur: " Dans le cadre de la politique de sécurité et de croissance pour tous (SAGAR), l'Inde a maintes et maintes fois répondu rapidement aux besoins de Madagascar, qu'il s'agisse d'inondations dans le nord-ouest ou de sécheresse dans le sud de Madagascar. L'Inde reste déterminée à fournir tout le soutien possible à Madagascar pour relever tous les défis et travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement et le peuple de Madagascar pour réaliser la vision du Président Andry Rajoelina d'une émergence rapide de Madagascar. Notre Premier Ministre Narendra Modi a déclaré dans un tweet répondant aux vœux du président Andry Rajoelina pour la fête de l'indépendance " L'Inde considère Madagascar non seulement comme un partenaire bilatéral important mais aussi comme une plaque tournante vitale dans sa vision maritime collaborative de sécurité et de croissance pour tous dans la région ". " Notre coopération est ancrée dans la politique SAGAR de l'Inde. "

Je crois que l'avenir des relations entre les deux nations sera guidé par le principe de SAGAR vers un avenir prospère partagé dans la région de l'océan Indien ".