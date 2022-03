Madagascar: Région Vakinankaratra - Soutien de l'ES-DES au développement rural

L'équipe dirigeante de l'ES-DES veut apporter sa contribution au développement de la région Vakinankaratra.

La région du Vakinankaratra est réputée pour son étendue de terrain favorable au développement des activités de l'agriculture et de l'élevage.

C'est une région cible pour l'ES-DES ou l'Ecole Supérieure de Développement Économique et Social, basée à Ankadivato. En effet, " notre principal objectif est de former des étudiants de manière plus pratique à travers les quatre mentions que nous proposons à savoir, l'Économie, la Gestion, l'Agronomie et le Travail social, tout en les orientant à créer leurs propres projets de développement ou entreprises aux termes de leurs études. Des stages pratiques leurs sont également offerts dans le cadre de leur formation, à partir de la 2e année, et ce, grâce au partenariat avec l'ONG ACDM ou Actions Concrètes pour le Développement de Madagascar ", a réitéré Hanitriniaina Eléa Chilo, le PDG de cette école de développement.

Demande croissante. Et elle d'ajouter que l'ES-DES Antsirabe a été inaugurée tout récemment en vue de former des étudiants pouvant par la suite soutenir le développement rural en commençant par cette région cible. " Ils n'auront ainsi plus besoin de se déplacer dans la capitale pour suivre des formations touchant les deux secteurs porteurs constituant les piliers de l'économie nationale, à savoir l'agriculture et l'élevage. Les formations qui se dérouleront en présentiel, porteront au premier abord sur les mentions Agronomie et Travail social.

En effet, nous avons investi dans la région du Vakinankaratra dans le but de satisfaire la demande croissante des étudiants, recensée non seulement à Antsirabe, mais aussi à Betafo, Antanifotsy et Ambohimandroso ainsi que dans d'autres districts. Ceux qui ont suivi des formations à distance sur place veulent également inscrire leurs enfants chez l'ES-DES. Ce sont notamment des gens en activités, composés en majeur partie de fonctionnaires qui veulent avoir un reclassement professionnel ", d'après toujours ses explications. Les autorités locales à tous les niveaux ont salué la présence de l'ES-DES à Antsirabe compte tenu de son objectif.

Planification de projet. Rappelons que cette école supérieure de développement forme des étudiants pour être des techniciens supérieurs professionnels et qui sont directement opérationnels à la fin de leur parcours universitaire. Leurs talents sont également développés afin qu'ils puissent créer leurs propres projets ou entreprises. Outre les matières spécifiques à chaque mention choisie, tous les étudiants doivent effectuer des matières communes qui s'avèrent obligatoires, et ce, dès la première année. Il s'agit de formations linguistiques, de la communication, de la planification et la gestion de projet, de la création et gestion d'entreprise ainsi que de l'informatique.

Bon nombre d'étudiants inscrits à la mention Agronomie veulent se lancer dans des projets d'exploitation agricole ou de transformation de l'agriculture. " Nous les forgeons d'ailleurs pour apporter des solutions innovantes à partir de l'identification des problèmes existants. Ils bénéficient aussi d'encadrements sur le montage et la réalisation de leur projet, à travers des outils d'analyse. Ils pourront enfin valoriser ce qu'ils ont appris à l'université et non pas étudier dans le seul but d'obtenir un diplôme ", a confié Bruno Ramihone, un professeur expérimenté en agronomie au sein de l'ES-DES.