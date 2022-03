Madagascar: Huawei ICT Competition - Madagascar à la troisième place

Une bonne performance. Les candidats malgaches à l'ICT Compétition n'ont pas à rougir de leur prestation en se classant 3éme lors de la finale régionale Afrique subsaharienne de ce concours sur les technologies numériques organisé par Huawei.

En effet, les étudiants malgaches de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo ont brillamment représenté le pays en concourant et en obtenant la troisième place sur les Tracks Cloud an Network dans deux catégories : le Writen Exam et le Lab Exam.

Méritoire

Même si cette brillante et jeune équipe malgache n'a pas accéder à la prochaine phase du concours pour continuer une aventure internationale, cette troisième place est méritoire dans la mesure où le concours qui a mis en compétition 14 pays africains est réservé aux élites de la technologie numérique. Les jeunes techniciens de Vontovorona ont dépassé ceux d'Afrique du Sud, de Zimbabwe, d'Angola du Ghana. Tokiniaina Ranaivosamoelima, une des Finalistes régionaux témoige: " Le parcours menant jusqu'au stade régional de l'ICT Compétition a été une belle aventure sur tous les plans ". témoigne Tokiniaina Ranaivosamoelima, une des Finalistes régionaux Et d'ajouter que " le Cloud Computing est un domaine relativement nouveau à Madagascar et j'ai eu l'honneur de l'approfondir à travers les plateformes de cours et les laboratoires de l'ICT Academy et Huawei. Je remercie Huawei pour cette belle initiative car chaque étape de la compétition m'a ouvert les yeux sur l'importance de l'innovation technologique et du perfectionnement, m'apprenant que la seule limite pour les atteindre est la détermination." Une manière en somme d'exprimer sa reconnaissance aux initiateurs de ce projet.

Prix

A noter que ces étudiants malgaches ont eu croit à des prix décernés par Huawei. Le Ministre du Développement Numérique des Transformations digitales des Postes et des Télécommunications, Tahina Razafindramalo a déclaré, dans son discours durant la remise de prix aux finalistes, a déclaré: " Ces programmes initiées par Huawei ICT ACADEMY ICT COMPETITION et SEEDS FOR THE FUTURE répondent au Velirano du Président de la République via le Programme General de l'Etat notamment concernant la transformation digitale du pays et la modernisation de Madagascar. J'apprécie également l'effort pour la parité de la gente féminine et masculine des participants dans ces programmes de Huawei Madagascar. Vous misez sur l'avenir en misant sur la technologie " Pour en revenir au classement le Nigéria est arrivé en tète et a décroche le " Grand Prize " suivi de la Tanzanie et de l'Ouganda en deuxième place en obtenant le First Prize. Maurice et Kenya feront également partie des équipes qui vont continuer l'aventure jusqu'à la finale internationale..