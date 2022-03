Madagascar: Tanora Masina Itaosy - Coup d'envoi de la saison à Antsirabe

Deux dates pour donner le ton. Ce week-end, la chorale Tanora Masina Itaosy fera des heureux dans la Ville d'eau avec deux concerts.

Samedi, la formation adopte pour la première fois la formule cabaret à l'Espace Mihaja Andranovisy, dans la soirée. En second lieu, rendez-vous à la Flm Toby Ambohimahazo dans l'après-midi. Cette fois, la chorale partagera la programmation avec Zoara Famonjena. Ce sera un concert live cent pour cent TMI. Le répertoire se fera avec les morceaux de la chorale comme " Ianao tsy mba mandao ", " Te hahita anao ", " Vonjeo ny taninay ", sans oublier " Kalvary " et " Mamelà ny nosinay ", un des titres qui a forgé la notoriété de la chorale, il y a maintenant quelques années. Sans perdre de vue sa mission première, Tanora Masina Itaosy fait de l'évangélisation sa priorité. Dans la même foulée, l'idée est de donner à un public de tout âge une prestation de qualité en matière de louange et de célébration, en partageant leurs engagements pour Dieu, mais aussi la passion pour la musique.

Voilà maintenant plus de 30 ans que Tanora Masina Itaosy fait partie du paysage musical malgache en tant que chorale. Cependant, sa notoriété a pris de l'envergure ces dix dernières années. Après une célébration en grandes pompes de ses 27 bougies en 2018, les concerts et spectacles ont été annulés à cause de la pandémie. Pourtant, les activités de la chorale n'ont jamais vraiment cessé. Après cette " courte pause ", la formation est prête à reprendre du poil de la bête. De ce fait, ces deux dates ne seront pas les seules de l'agenda, et les autres villes auront également leur part d'autant plus que la scène musicale reprend ses droits depuis plusieurs mois. En attendant, que ceux qui veulent avoir la primeur sur la première de la saison, mettent le cap sur Antsirabe.