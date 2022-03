Madagascar: Discours sur les affaires - Une tendance inquiétante révélée par Africa No Filter et Akas

Seulement moins de 1% des articles sur les affaires en Afrique font référence à la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine).

Et pourtant, 70% font référence à des puissances étrangères, notamment la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Par contre, la corruption qui est un problème récurrent est mentionnée dans près de 10% des articles sur les affaires en Afrique. C'est ce qu'ont indiqué les résultats de l'analyse faite par Africa No Filter et Akas, sur la base de 750 millions de récits publiés entre 2017 et 2021. Selon les médias internationaux, l'Afrique fait l'objet d'une nouvelle ruée, mais cette fois, il s'agit de savoir qui peut profiter le mieux des opportunités commerciales du continent. D'après l'analyse, ce sont les puissances étrangères qui mènent la charge, puisque 70% des reportages sur les affaires en Afrique font référence à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, à la France et au Royaume-Uni.

Inquiétant. D'après les résultats indiqués dans le rapport, les mots-clés, les histoires, les représentations et les récits associés aux affaires sur le continent sont dangereusement déformés.

Selon le rapport, l'accent est excessivement mis sur le rôle des gouvernements, des puissances étrangères et des grands États africains, tandis que le rôle des jeunes, des femmes, des entrepreneurs, des entreprises créatives, des petits États africains prospères et du potentiel futur de l'Afrique est sous-estimé. " Nous voulions comprendre pourquoi l'Afrique est considérée comme une destination à haut risque pour les affaires et pourquoi le coût de l'argent est élevé. Le rapport nous apporte un éclairage sur les raisons.

Il montre que les opportunités d'affaires sur le continent sont à la fois sous-représentées et mal représentées, et maintenant que nous le savons, nous pouvons nous employer à sensibiliser les médias et à changer le discours sur les affaires en Afrique ", a affirmé Moky Makura, directrice exécutive d'Africa No Filter.

En outre, le rapport évoque une couverture plus négative. Selon les explications, les médias internationaux sont plus susceptibles d'avoir un ton négatif. Les médias africains sont deux fois plus susceptibles de faire référence à la corruption dans leur couverture des affaires en Afrique que les médias internationaux.