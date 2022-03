Madagascar: Santé - La caravane sillonnera Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana

Elle répond aux besoins les plus spécifiques comme ceux des femmes et enfants de cette partie de l'Ile.

Cette semaine s'annonce chargée pour l'association Fitia et ses partenaires dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droit de la femme. La question de la santé est un domaine qui est très cher à la première dame et présidente de l'Association Fitia, Mialy Rajoelina. Chaque année, la caravane de la santé est une tradition pour l'association Fitia. Cette année, la célébration nationale de la journée internationale des droits des femmes se tiendra à Manakara et dans cette ligne de mire, la caravane de la santé a quitté la capitale hier pour venir en aide aux populations des régions les plus touchées par le passage des cyclones en présence de la première dame, Mialy Rajoelina. "

Les raisons qui nous motivent à nous mobiliser chaque fois sont toutes aussi louables et nécessaires car la santé est non seulement précieuse mais elle n'est ni accessible ni donnée à tous. C'est pourquoi il est utile de multiplier cette action pour offrir un maximum de soins de proximité à la population nécessiteuse, davantage en temps de crise ", a-t-elle déclaré, hier. Cette caravane sillonnera les villes, les villages des régions Vatovavy, Fitovinany et Atsimo-Atsinanana pour répondre à des besoins plus spécifiques notamment ceux des femmes et enfants.

9000 bénéficiaires. " Il est important pour nous d'améliorer les soins et les sensibilisations contre les violences basées sur le genre que nous apportons à chaque action. Nous pouvons ainsi couvrir autant de services diversifiés notamment des consultations médicales et prénatales, la vaccination, le planning familial, la dentisterie, le dépistage du cancer du col de l'utérus, la gynécologie et pour une grande première, le dépistage du diabète et son traitement ", a continué Mialy Rajoelina. Suite à la montée des eaux dans la capitale et ses environs au mois de février, à travers la clinique mobile, de nombreuses personnes ont bénéficié de consultations, des soins et de médicaments gratuits de la part de l'association en partenariat avec le ministère de la Santé au sein des sites d'hébergement.

Et cette action à travers la caravane médicale a pris en charge les victimes de Batsirai et Emnati à Ifanadiana, Mananjary, Manakara, Farafangana, Vohipeno et Vaingaindrano. Plus de 9000 personnes ont bénéficié de ces actions sociales de l'Association Fitia qui a reçu aussi la mobilisation et la prise de responsabilité des heureux donateurs et des équipes mobilisés sur le terrain dans les coins reculés et éloignés, où les conditions sont précaires et difficiles : pas d'eau, pas d'électricité, pas de confort, pas de répit. Un vrai élan de solidarité qui témoigne de l'importance du " Fihavanana " malgache.