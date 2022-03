Madagascar: Dépistage auditif gratuit dans sept hôpitaux

L'utilisation prolongée des écouteurs nuit à l'audition

Le ministère de la Santé publique organise ce jour une journée " portes ouvertes " de la santé auditive auprès de sept centres hospitaliers d'Antananarivo, Toamasina, Antsirabe et Antsiranana. Un évènement organisé dans le cadre de la journée mondiale de l'audition. Pour Antananarivo, il se tiendra au Centre hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA) , Centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka , l'hôpital luthérien SALFA Ambohibao et le Centre hospitalier universitaire de soins et de santé publique Analakely (CHUSSPA). Cette célébration sera marquée par des dépistages gratuits, des conseils ainsi que des sensibilisations.

Normes. Le thème de cette célébration sera " pour entendre à vie, ménageons notre audition ". Elle sera axée sur l'importance et les moyens de prévenir les déficiences auditives grâce à une écoute sans risque . L'Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle le pouvoir public, les partenaires du secteur de l'industrie et la société civile à mieux faire connaître les normes fondées sur des bases factuelles qui encouragent une écoute sans risque et à les mettre en œuvre. Plus de 466 millions de personnes souffrent de déficience auditive incapacitante. Selon les prévisions, d'ici à 2050, près d'une personne sur 10 sera atteinte de déficience auditive, d'après toujours l'OMS.