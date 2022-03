Togo: Faride Alidou et Hambourg dans le carré d'As

Renversants, ils l'ont été. Faride Alidou et ses coéquipiers. En match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne ce mercredi, le club du milieu de terrain Germano-Togolais Hambourg qui jouait Karlsruhe a tiré son épingle du jeu après les frayeurs. En effet, menés 2-0 après 51 minutes de jeu, les Hambourgeois inverseront la tendant à réduisant (52ème) et égalisant (90ème). Le club de Faride Alidou portera le coup de grâce dans les prolongations en signant un 3ème but synonyme de qualification pour les demi-finales. 3-2 pour Hambourg au finish.

Entré en jeu à la 59ème minute de jeu, le milieu de terrain d'origine togolaise quittera les siens à la 106ème minute.

On peut dire que c'est une brillante et réussite saison que Hambourg est en train de s'offrir vu qu'il est dans un premier temps le seul de Bundesliga 2 à accéder aux demi-finales de la Coupe d'Allemagne, mais également est bien en course pour une montée en Bundesliga. Faride et les siens sont 4ème avec 41 pts (+20), à 3 pts des deux dauphins du leader et à 4 de ce dernier.