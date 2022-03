Afrique: Didier Gomes Da Rosa viré, Amir Abdou nouveau sélectionneur

Amir Abdou est le nouveau sélectionneur de la Mauritanie. La Fédération Mauritanienne de Football (FFRIM) a annoncé la nomination du technicien, qui a quitté il y a quelques jours son poste aux Comores.

Une semaine après avoir démissionné de son poste de sélectionneur des Comores, Amir Abdou relancé. Le Franco-comorien prend les commandes des Mourabitounes. La FFRIM l'a officialisé mercredi soir.

"Suite aux concertations et échanges avec les plus hautes autorités de l'État, représentées par le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, le Comité Exécutif de la FFRIM a pris les mesures de restructuration suivantes : Mettre fin aux fonctions du sélectionneur national, M. Didier Gomes Da Rosa et l'ensemble de son staff technique ; Nomination de M. Amir Abdou en qualité de sélectionneur national et d'un nouvel encadrement technique pour les équipes nationales A et locale de Mauritanie", indique un communiqué.

, en poste depuis seulement en novembre dernier. Les Mauvais résultats récents de la Mauritanie, à la CAN et à la Coupe Arabe ont pesé lourd dans la balance.