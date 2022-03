Mali: La FEMAFOOT rappelle à l'ordre le sélectionneur Mohamed Magassouba avant les barrages

La Fédération malienne (FEMAFOOT) recarde le sélectionneur Mohamed Magassouba dans un communiqué après sa sortie médiatique déplacée sur RFI.

La FEMAFOOT condamne la sortie de Mohamed Magassouba sur RFI qu'elle juge inopportune et le met en garde. En effet, le sélectionneur des Aigles du Mali critique les critiques à son encontre. Le technicien malien s'est complètent lâché et a lancé une pique à ses détracteurs. Il vient de recevoir une sérieuse mise en garde de la part de la Fédération malienne (FEMAFOOT).

"Au cœur d'une grosse contestation du public sportif malien depuis l'élimination des Aigles à la CAN 2021 et en dépit de la conférence de presse du Président de la FEMAFOOT Mamoutou TOURÉ - Bavieux qui a appelé à l'apaisement et à l'union sacrée derrière les Aigles à quelques semaines des matchs cruciaux des barrages, le sélectionneur national, Mohamed Magassouba, au lieu de lui emboîter le pas, a plutôt attisé le feu suite à sa récente sortie sur RFI. Face à cette maladresse, le comité exécutif de la FEMAFOOT, par le biais de son secrétaire général, a fait une mise en garde dans une lettre en date du 2 mars 2022", a annoncé la FEMAFOOT sur Facebook, avant de détailler le contenu de cette mise en garde.

"Lors de votre récente intervention sur RFI Mandekan, vous avez tenu des propos discourtois et désobligeants, qui ont significativement suscité la colère au niveau des parties prenantes du football malien. Cette attitude inopportune est très assurément un sérieux désagrément pour la FEMAFOOT, qui souhaite et appelle plutôt à un rassemblement et à une grande mobilisation autour de la sélection, pour une qualification historique à la Coupe du monde. Nous condamnons avec la plus grande fermeté et vous adressons une mise en garde. Espérant que vous comprendrez que votre rôle de sélectionneur national vous oblige à un devoir de réserve et de respect, vis-à-vis du peuple malien tout entier, nous vous prions d'agréer Monsieur Magassouba, notre sentiment de profond respect", a recadré l'instance.