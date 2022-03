Sénégal: Edouard Mendy - " Remporter la CAN était plus fort que la Ligue des Champions "

Edouard Mendy revient sur son sacre à la CAN avec les Lions. Dans une interview exclusive accordée au Onze Mondial, le portier sénégalais s'est confié sur ce moment unique.

Quelques semaines après le sacre de la sélection sénégalaise de football lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le meilleur gardien du tournoi pense que gagner la CAN est plus fort que la Ligue des Champions. En effet, le natif de Montivilliers (France) a toujours dans l'esprit l'accueil qu'ont réservé les fans sénégalais aux Lions.

" Oui, j'ai dit que remporter la CAN était plus fort que de gagner la Ligue des Champions (sourire). Certains ne sont pas d'accord avec moi. Mais déjà, cette phrase est un ressenti, donc personne ne peut interpréter mon ressenti à ma place. De deux, j'ai gagné la CAN et la Coupe d'Europe, donc je peux parler, je peux dire qu'il y a une différence. Quand je dis que la CAN m'a donné 10 fois plus de frissons, c'est mon ressenti. C'est vraiment ce qu'il s'est passé. Après, quand on a gagné la Ligue des Champions, nous étions en période de Covid. On n'a pas fait de parade, on n'a pas fait de communion avec les supporters, donc ça joue aussi. Et quand on voit ce qu'il s'est passé à Dakar après la CAN, je peux dire que c'est 10 fois plus fort ! ", a laissé entendre le joueur de 30 ans.