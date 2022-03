Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère - Une plateforme de services financiers propose des moyens digitaux

La question de la vie chère préoccupe décideurs et acteurs du système financier en Côte d'Ivoire. Pour mieux adresser la question, une plateforme de services financiers et de transactions électroniques à partir du téléphone portable et/ou via internet propose des moyens digitaux pour lutter contre la cherté de la vie.

" Nous offrons une solution de paiement mobile par QR code qui permet à nos centaines de milliers de clients de bénéficier de réduction lors de leurs achats chez les vendeurs de biens physiques ou prestataires de services ", a annoncé le mardi 1er mars 2022, Ouattara Souleymane, Directeur général de Celpaid Finances SA, à Abidjan-Cocody, les 2Plateaux, au siège de son institution.

Cela, a-t-il estimé, va permettre d'influer positivement sur la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. " Au bout de trois mois, a rassuré M. Ouattara, l'on devrait sentir l'impact de ce que nous proposons si les commerçants téléchargent notre application ".

Ces moyens digitaux qui permettront d'augmenter le pouvoir d'achat des citoyens vont également permettre aux commerçants de résoudre, un certain nombre de problème auquel, ils sont confrontés habituellement. Il s'agit des problèmes de monnaies, de sécuriser leurs recettes, d'avoir plus de clients, d'avoir une bonne traçabilité de toute leur transaction.

A côté de cela, il faut indiquer que le téléchargement de l'Application Celpaid Money va permettre de bénéficier d'un crédit automatique de 2 millions de FCFA " transférable et payable après ".

Il faut noter que la rencontre du Directeur général Ouattara Souleymane avec la presse s'est articulée autour de trois points essentiels. Le compte bancaire avec des services innovants et digitaux moins cher ; le paiement mobile par QR code pour faciliter les transactions et lutter contre la cherté de la vie et le transfert d'argent sur tous les réseaux mobiles dans toutes les villes des pays de la Cedeao.