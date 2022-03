Afrique: Fonction publique - 45 retraités honorés au nom du Président de la République

Une Journée de reconnaissance a été organisée en l'honneur des retraités.

La Mutuelle des agents du ministère en charge de la Fonction publique (Mafop), a organisé, le mercredi 2 mars 2022, à Abidjan, la 3e édition de la Journée de reconnaissance aux retraités. Elle a célébré 45 membres qui ont pris leur retraite entre 2019 et 2021.

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, a, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara et du Premier ministre Patrick Achi, félicité ses ex-collaborateurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à l'administration ivoirienne, soulignant que c'est la toute première fois qu'elle assiste à une cérémonie de départ à la retraite.

" Je vous regardais tout à l'heure et je voyais sur chacun de vous un livre de la vie, un livre à plusieurs chapitres. Aujourd'hui, avec la Fonction publique, vous êtes en train de fermer un chapitre. Ce qui veut dire qu'au-delà de la fonction, vous êtes déjà en train d'écrire un nouveau chapitre ", a déclaré Anne Désirée Ouloto.

Pour elle, la retraite est la fin d'une étape de la vie, la fin d'un chapitre de leur vie. " Malheureusement, au moment où j'entre, vous en sortez ", regrette la ministre. Elle a remercié la présidente de la Mafop pour son doigté. Avant de leur souhaiter une très belle et sereine retraite.

Pour la présidente de la Mafop, Mme Lynda Bouabré, ce moment de partage et de joie, toujours attendu et apprécié par les mutualistes, prouve qu'au ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, l'esprit de solidarité et de famille n'est pas un vain mot. " Il me plaît donc de saluer cette fraternité vivante portée et soutenue par notre ministre, Anne Désirée Ouloto ", a déclaré la présidente de la Mafop, rappelant que ce sont 46 mutualistes retraités qui ont été célébrés au cours des deux premières éditions.

" La retraite ne doit pas être perçue comme la fin d'une vie. Elle est la fin d'une étape qui en ouvre une nouvelle ", a-t-elle déclaré à l'endroit des retraités ; avant de leur souhaiter plein succès dans leur nouvelle vie.

Au nom des récipiendaires, Véronique Gnagbé a remercié la ministre Anne Désirée Ouloto qui a donné son onction pour la tenue de cette cérémonie. " Nous devons être heureux, car admis à faire valoir nos droits à la retraite est une grâce que Dieu nous fait. Le statut de retraité n'est pas attribué à tout le monde ", a-t-elle indiqué.

Selon elle, ces nouveaux retraités se considèrent déjà comme des ambassadeurs de la Fonction publique. Aussi a-t-elle salué l'action qu'a posée la Mafop.

A noter que chaque retraité a reçu un tableau d'honneur et un appui financier aussi bien de la part de la Mafop que de la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.