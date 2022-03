Ile Maurice: Assemblée régionale de Rodrigues - Roussety et Grandcourt chef commissaire à tour de rôle

La question était sur toutes les lèvres depuis lundi. Après d'âpres négociations à l'hôtel Le Récif, où ils s'étaient réunis, les leaders des alliances nouvellement élues pour présider aux destinées du peuple rodriguais ont rencontré la presse hier après-midi et annoncé l'accord auquel ils sont parvenus.

Le leader du Front Patriotique Rodrigues écologique (FPRe), Johnson Roussety, sera le prochain chef commissaire de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), pendant les deux prochaines années, alors que le leader de l'Union pour le Peuple de Rodrigues (UPR), Franceau Grandcourt, lui succédera pour les trois dernières années de leur mandat. Louis-Ange Perrine, élu du PMSD-Rodrigues, sera le numéro trois du gouvernement et commissaire de l'Agriculture et de la pêche. Une seule femme siégera au conseil exécutif, Marie Christiane Agathe, qui sera commissaire de la Protection de la famille et des droits des enfants.

Par ailleurs, l'élu du Mouvement indépendantiste Rodriguais, Justar Tolbize, exercera aussi des responsabilités, mais il faudra attendre samedi pour la liste complète des commissaires, qui sera dévoilée lors de la prestation de serment en présence du président de la République, Pradeep Roopun. Elle se fera en plein air sur le quai de Port-Mathurin. Autre poste important, celui de président de l'Assemblée régionale de Rodrigues. Il sera confié à Christian Léopold, leader du Mouvement Militant Rodriguais. Il a été non seulement l'architecte de l'entente entre les deux blocs de l'opposition, mais il a aussi "élevé la voix" pour que les deux leaders signent l'accord appelé "Le Récif". Johnson Roussety voulait un mandat de deux ans et demi pour chacun, que Franceau Grandcourt refusait.

D'après nos renseignements, les discussions ont été très difficiles, voire tendues, avec de vifs échanges. Il y a même eu des rumeurs de possible cassure entre les deux alliances. Aussitôt propagées dans l'île, des partisans se sont rendus devant l'hôtel Le Récif pour exprimer leur mécontentement. Johnson Roussety en a profité pour faire croire à ses adversaires qu'il allait quitter Rodrigues pour l'Australie, en écrivant quelques mots sur sa page Facebook, alors qu'un accord avait déjà été trouvé. Christian Léopold, qui a présidé ces pourparlers, reconnaît que les discussions ont été difficiles. Le futur président de l'ARR explique que, comme il y a deux équipes compétentes, il a été nécessaire que chaque leader ait l'occasion de montrer sa capacité de travail. "A bad beginning means a good ending. Il a fallu un fine-tuning pour que cela dure. Nous venons pour gouverner dans la discipline", a-t-il déclaré.

Franceau Grandcourt, qui sera commissaire pour le Développement durable, laisse entendre que les différents commissaires auront une réunion avec les fonctionnaires dès lundi pour commencer le travail. "Ceux qui n'ont pas été élus auront des postes de responsabilité. Je m'excuse pour le stress causé. Il a fallu bien effectuer le travail. Johnson et moi, nous travaillerons côte à côte sur les gros dossiers. Nos bureaux seront l'un à côté de l'autre. Les décisions se feront avec le peuple. Nous remercions tout le monde", a-t-il affirmé. Johnson Roussety a abondé dans le même sens. "Il n'y a plus deux équipes. C'est une seule équipe. Il est vrai que nous avons eu des sueurs froides avec cette configuration, mais c'est du passé. Il faut désormais travailler. Il y aura une réforme dans le secteur de l'eau et des mesures correctives, qui ne vont pas faire plaisir certaines personnes. S'il y a des transferts, il faudra comprendre que ces mesures sont dans l'intérêt des Rodriguais."

Le nouveau chef commissaire a aussi annoncé une décision populaire. La restriction d'importer des véhicules de plus de dix ans sera abolie. Par ailleurs, il a lancé un appel au gouvernement central, qui a pendant longtemps soutenu l'Organisation du Peuple Rodriguais (OPR). "Il ne faut pas de vendetta. Le renouveau, c'est nous. Nous allons travailler avec le gouvernement de Maurice. Il ne faut pas mettre les bâtons dans les roues." Johnson Roussety a aussi parlé du poste de secrétaire parlementaire privé occupé par le député de l'OPR, Francisco François. La présence d'un bureau du PPS à Rodrigues, ajoute-t-il, sera évoquée en temps et lieu.

Par ailleurs, répondant à la presse concernant le poste de l'Island Chief Executive, occupé par Davis Hee Hong Wye, une personnalité contestée, Christian Léopold a précisé que c'est un poste constitutionnel. Il n'a pas dévoilé la position du nouveau gouvernement sur cette affaire. Pour rappel, l'alliance dirigée par Franceau Grandcourt a eu cinq élus alors que l'alliance ayant à sa tête Johnson Roussety, en a eu quatre. II faut aussi préciser que Varok Ravina, élu sous la bannière FPRe-PMSD-Rodrigues, est un membre de l'UPR. Il avait été décidé qu'il allait poser sous cette alliance pour ne pas confondre les électeurs car sa colistière, Christina Agathe, est membre de l'autre alliance.