Cote d'Ivoire: Action sociales/ Songon - Des dons en vivres et non vivres offerts à une centaine de familles vulnérables

Une centaine de familles vulnérables a reçu des dons en vivres et non vivres, le 15 février, à l'Institut de formation féminine (Ifef) de Songon Adiopoto. A l'initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, à travers sa Direction de la promotion de la famille, avec l'appui de la fondation Kouyo.

A l'occasion, Kouadio Edem de la Fondation Kouyo a réitéré l'engagement de sa structure à être aux côtés du ministère pour soutenir les populations vulnérables. A cet effet, il a annoncé que cette opération dénommée "Humanisons" va s'étendre sur douze autres localités de la Côte d'Ivoire.

Au nom de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, Dr Kouakou Honorée Ghislaine, directrice de la Promotion de la famille, a rappelé que ces dons s'inscrivent dans le cadre de la mission du ministère. Celle de soutenir et d'apporter son appui aux familles vulnérables.

" La famille constitue la cellule de base de notre société. De ce fait, elle demeure au cœur des actions de développement du gouvernement. Il s'agit donc de venir en appui, à travers des vivres et non vivres, à une frange de la population dite vulnérable ", a-t-elle insisté. Avant d'ajouter que cette solidarité, valeur morale et familiale, est essentielle au renforcement de la cohésion sociale, de la paix. Car elle motive le partage, la compassion pour l'épanouissement social.

Véronique Moussoh, porte-parole des récipiendaires, a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour ce geste qui, selon elle, marquera à jamais les bénéficiaires. Ces dons étaient composés de riz, d'huile, de patte alimentaire et de vêtements.