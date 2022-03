Congo-Kinshasa: RDC - " Deux lois seront bientôt adoptées pour permettre d'alléger le poids fiscal aux jeunes entrepreneurs" ( Ministre Muhanzi)

Le ministre de l'Entrepreneuriat et de Petites et moyennes entreprises (PME), Eustache Muhanzi, a assuré mercredi 2 mars que deux lois seraient bientôt adoptées pour permettre d'alléger le poids fiscal aux jeunes entrepreneurs.

Eustache Muhanzi a fait cette déclaration au cours d'une matinée d'information et de sensibilisation sur l'entreprenariat et la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé tenue à Bukavu. A l'issue de cette matinée, des jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu ont plaidé pour des mesures d'allègement fiscal en leur faveur.

" Il y a deux projets de loi : la loi sur l'entreprenariat et le start up ; et le projet de loi sur l'artisanat. Ces deux projets de loi ont déjà été débattus et adoptés en commission gouvernementale. Ils seront discutés et adoptés dans les deux semaines maximums, je pense, au niveau des conseils de ministres, et par la suite, nous les transmettons au Parlement. Et nous espérons qu'à la session de mars prochain, ces deux lois vont être débattues et discutées au niveau du Parlement et ensuite être promulguées par le Chef de l'Etat ", a expliqué le ministre Eustache Muhanzi.

Selon lui, il y a des dispositions à l'intérieur de ces deux lois qui vont disposer d'un moratoire d'une année, deux ou trois ans, selon le cas pour que les jeunes entreprises qui commencent soient, effectivement, défiscalisées pour leur permettre de s'asseoir avant de payer leurs taxes.

Au-delà des demandes pour des exonérations fiscales, d'autres jeunes ont plaidé pour des mécanismes de financements de leurs projets. A ce sujet, Eustache Muhanzi a annoncé qu'un projet de la Banque mondiale serait mis en œuvre, avec 300 millions USD, pour financer jeunes entrepreneurs innovants dans les villes de Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi.