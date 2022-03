Congo-Kinshasa: Le Potentiel - " Les USA s'engagent pour des investissements de haut niveau en RDC "

Les effets de la guerre en Ukraine et le partenariat entre les Etats-Unis et la RDC sont à la Une des journaux parus jeudi 3 mars a Kinshasa.

" Le Partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo (RDC) veut se distinguer comme un modèle de coopération bilatérale gagnant - gagnant entre les deux États ", note Le Potentiel ; avant de poursuivre :

" C'est dans ce contexte, et à la suite des rencontres entre Joe Biden et Félix Tshisekedi, respectivement président des USA et président de la RDC, à Rome en Italie, puis à Glasgow en Ecosse, que Washington a, entre autres, préconisé de faire profiter à Kinshasa l'initiative " Build Back Better World " du président américain ".

Pour être concret, précisé le journal, Washington a dépêché son émissaire à Kinshasa afin de promouvoir en RDC, dans le cadre du partenariat public-privé, des investissements durables de haut niveau en termes d'infrastructures dans les secteurs du climat, de la santé, de l'égalité des genres ainsi que le digital.

Cette annonce a été faite, renchérit L'Avenir, par la sous-secrétaire du Département américain du Travail, Thea Lee, mercredi 02 mars 2022 à la presse congolaise en la résidence de l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa.

" En ce qui concerne l'engagement du Président Tshisekedi de pouvoir renforcer les droits humains, et bien entendu, l'application de l'état de droit et de la bonne gouvernance, nous pensons que ceci est essentiel aussi bien pour protéger les citoyens congolais pour s'assurer qu'ils ont des lieux de travail qui soient sûrs et bien protégés, et qu'ils disposent des bons salaires, avec la possibilité et la liberté de rejoindre des syndicats s'ils le souhaitent. C'est également important pour croissance économique et pour la population de ce pays pour pouvoir attirer davantage des investissements étrangers ", a-t-elle déclaré.

Sur un autre chapitre, La Postérité salue l'engagement de Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, pour la sécurité des Congolais vivant en Ukraine, un pays en guerre contre la Russie depuis quelques jours.

" Actuellement, la situation des étudiants congolais en Ukraine est sous contrôle, le Chef de l'Etat et le gouvernement y veillent, les parents qui ont des enfants en Ukraine peuvent donc s'apaiser car la vie de leurs enfants est hors danger ", assure le quotidien.

En réponse à la crise ukrainienne, la RDC va prendre des mesures d'urgence pour contrôler l'impact de la hausse des produits énergétiques. En mode urgente, explique L'Avenir, le Premier ministre, Sama Lukonde, a réuni autour de lui, mercredi 2 mars à la Primature, les ministres sectoriels membres du Comité de Conjoncture économique. Et, selon le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a fait le compte-rendu à la presse, il a été noté que les opérations militaires en Ukraine ont eu un impact sur les marchés internationaux, notamment en ce qui concerne les prix des produits énergétiques. Au niveau national, complète le tabloïd, la situation est en revanche sous contrôle ; malgré l'impact négatif de la hausse de ces produits énergétiques.

Difficultés à l'ESU

D'autre part, La Tempête des Tropiques s'intéresse à la grogne qui prévaut à l'enseignement supérieur et universitaire, secouee par la grave des chefs des travaux et assistants. Malgré cette grogne, le ministre de tutelle, Muhindo Nzangi, rassuré : "L'année académique 2021-2022 ne sera jamais blanche " et que le temps perdu sera récupéré. Ce membre du Gouvernement Sama Lukonde s'est exprimé ainsi au cours d'un entretien qu'il a eu mercredi avec une délégation des étudiants de différents établissements universitaires et instituts supérieurs de Kinshasa, venue réclamer son implication pour la reprise imminente des cours.

Et comme si cela ne suffisait pas, " L'UNIKIN est menacée de disparition ", au regard de la dégradation avancée de la voirie. L'alerte a été donnée mercredi par le recteur de cette université, le Pr Jean-Marie Kayembe, cité par Forum des AS.

" Rongée par les têtes d'érosions, accablée par le délabrement des édifices et de la voirie qui risque d'enclaver ce haut lieu du savoir, l'Université de Kinshasa court le risque de disparaître. Il y a péril en la demeure ", rapporte le journal, expliquant que Jean-Marie Kayembe a adressé ce cri de cœur mercredi 2 mars au bureau du Sénat. La chambre haute du Parlement ayant aussi vocation à être informée de tout ce qui ne va pas dans le pays afin de participer au plaidoyer auprès de l'Exécutif.