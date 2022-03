Cameroun: Grève des enseignants - La solution magique de Joseph Lé, Nitcheu dénonce

Alors que les revendications des enseignants camerounais du primaire et du secondaire s'intensifient sur le terrain depuis deux semaines, le ministre de la fonction publique tente désormais de désamorcer la bombe sociale.

Mercredi, Joseph Le a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il va désormais traiter, avec diligence et rapidité, les dossiers d'intégration des enseignants. "J'ai lancé ce jour, une initiative à résultats rapides (IRR), en vue du traitement en 15 jours de plus de 8000 dossiers des enseignants reçus du MINESEC et du MINEDUB les 14 et 23 février 2022" a écrit le ministre. Joseph Le ajoute "J'ai prescrit à mes collaborateurs abnégation et rigueur au travail".

Pour rappel, les enseignants ont lancé le mouvement On a trop souffert (OTS) qui porte leurs revendications basées essentiellement sur l'attribution des matricules aux enseignants en attente de leur solde, le statut particulier de l'enseignant, le paiement des compléments de salaire, le paiement des avancements, la prise en compte des primes de non logement, l'intégration des vacataires etc.

La réplique de Nitcheu

L'impact financier de ses réclamations pourrait grever le budget de l'Etat à hauteur de 180 milliards de FCFA selon Jean Michel Nitcheu. Le député de l'opposition propose au gouvernement camerounais de puiser dans la ligne 65 intitulée "Interventions de l'État en fonctionnement", une ligne fourre-tout caractérisée par l'opacité de sa gestion par le gouvernement.

Le député SDF explique : " Il faut cisailler de façon claire, limpide et utile les allocations budgétaires contenues dans ces lignes et affecter le gain de productivité tiré de cette opération à la résolution des problèmes cruciaux soulevés par le mouvement OTS.

Le député prévient : " Pour provoquer l'effondrement d'un pays, il suffit d'assassiner son éducation. Pris dans ce sens, il est difficile de donner du tort à ceux qui pensent que c'est vers cette catastrophe que le régime de Yaoundé veut nous conduire en cette fin de règne ".

Puis, il conclut : " Nul n'a le droit de sacrifier l'éducation d'un peuple pour des intérêts bassement prébendiers. "