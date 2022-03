Congo-Kinshasa: Projet de développement à la base de 145 territoires - Guy Loando vante l'intelligentsia congolaise à la 5ème Assemblée de l'ONU sur l'Environnement

Placée sous le thème "Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable", la 5ème Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement (ANUE-5.2) s'est ouverte depuis le 28 février 2022 à Nairobi, au Kenya, pour se clôturer hier, mercredi 2 mars 2022, par l'adoption d'une déclaration ministérielle par consensus.

Cette rencontre qui a réuni les Ministres de l'environnement du monde a offert aux participants un cadre d'échange et des stratégies pour renforcer la lutte contre la dégradation de l'environnement, le changement climatique et la montée des inégalités au sein de la population mondiale.

Engagement du Gouvernement

Seul Ministre d'Etat de l'Aménagement du Territoire invité, Me Guy Loando Mboyo a pris parole comme orateur du panel ayant pour thème " Renforcer l'action en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ". Confiant en lui-même, le Ministre d'Etat a expliqué les efforts du Gouvernement congolais engagé à la matérialisation des engagements pris dans le cadre des objectifs durables de développement.

Cependant, il a déclaré à l'actif du décideur congolais, conscient de l'immensité de son territoire avec une population de plus de cent millions d'habitants, la mise en place un programme ambitieux de développement à la base de 145 territoires dont le coût est estimé à 1.6 milliards de dollars américains, pour la réduction des inégalités.

Avantages du programme

A l'en croire, ce programme permettra notamment à la population d'accéder aux soins de santé de qualité par la construction et la réhabilitation des centres de santé. Outre l'accès aux soins de santé, Me Guy Loando a affirmé que la réalisation des ODD passe aussi par la connaissance de nos ressources. Et l'annuaire des ressources naturelles renouvelables et non renouvelable du sol et du sous-sol de la RDC est une réponse à la réalisation des ODD.

"Cet annuaire qui va être mis en exergue très bientôt permettra au pays, face à ses potentialités, d'en savoir plus sur ses ressources naturelles et s'engager résolument dans l'atteinte des ODD ", a épinglé le Ministre d'Etat Loando.

Toutefois, a-t-il fait remarquer, " la réduction des inégalités dépend de la manière dont les activités humaines sont organisées sur le territoire national. Et c'est le rôle joué par le Ministère de l'Aménagement du Territoire qui est en pleine réforme depuis 2017 ".

Come-back sur le Forum

Pour rappel, la 5ème Assemblée des Nations unies sur l'environnement (ANUE-5) est présidée par la Norvège. La première session (ANUE-5.1) s'est tenue en format virtuel les 22 et 23 février 2021 pour traiter des questions procédurales. La seconde session (ANUE-5.2), qui s'est déroulé de manière hybride du 28 février au 2 mars 2022, a été consacrée à l'examen des sujets de fond qui aboutira à la déclaration ministérielle et aux résolutions.