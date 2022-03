Congo-Kinshasa: Violation des procédures - Ecole Nationale de la Territoriale - La suspension de Jean Berchmans Labana décriée !

L'affaire a enflammé la toile ces derniers jours. Daniel Aselo, le VPM de l'Intérieur et Sécurité, aurait été amené à prendre une décision qui, manifestement, ne fait ni l'unanimité, ni la joie de tous.

Tout en fustigeant le chantage et le non-respect des normes, les agents et cadres de l'Ecole Nationale de la Territoriale décrient la suspension de Jean Berchmans Labana et réclament le retour rapide à l'ordre.

Selon eux, en effet, le Directeur Général de l'école nationale de la territoriale est injustement suspendu de ses fonctions à travers une lettre non réellement transmise mais qui, curieusement, aurait été gardée pendant plus d'une semaine dans le tiroir de M. ISAAC TAMBWE KABUNDJI, son Adjoint.

Bien plus, un mécanisme de remise-reprise a été conçu et planifié dans la célérité au mépris des dispositions légales qui régissent le droit du travail.

Au-delà des faits tels qu'énoncés ci-haut, l'enjeu est de haute portée d'abord financière et politique.

Sur le plan des finances, l'agitation qui s'observe dans le chef de certains animateurs de cette structure publique trouve son fondement dans la question à savoir qui va contrôler la gestion des toutes les sommes d'argent qui seront allouées à la réfection de 145 territoires à travers toute l'étendue de la république.

Ils accusent ainsi M. Daniel Aselo Okito de chercher à avoir la mainmise totale sur cette manne. Ainsi, tous les moyens seraient bons, y compris la mise à l'index de tous les cadres jugés compétents et intègres. Et, pour y parvenir, il aurait réussi à instrumentaliser certains adjoints pour le besoin de la cause.

Rappel des faits

"L'opinion se souviendra qu'en date du 27 janvier 2022, il avait suspendu l'inspecteur général de la territoriale MIKE Odon MUSASA qu'il avait accusé d'espionnage pour le remplacer par son adjoint Joseph MUKIND KAKEZ.

Mais, comme si cela ne suffisait, un mois après, il oriente ses canons contre le Directeur Général de l'école Nationale de la territoriale, le professeur LABANA BERCHMANS qui, curieusement, devrait être remplacé par M. DIUMI SHUTSHA et cela, grâce à la campagne de diabolisation ourdie par un certain Isaac TAMBWE. Pourquoi avoir appliqué la politique de deux poids, deux mesures, en refusant de lui accorder l'intérim à l'instar de son collègue joseph Mukind Kakez", s'interroge-t-on, dans les milieux réfractaires à cette mesure de suspension.