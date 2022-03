Congo-Kinshasa: Communauté des Ankutshu-Anamongo - Deux notables Présidents des Associations du Territoire de Lodja accueillis à Kinshasa

document

*Ainsi, l'unité d'actions se consolide-t-elle autour du Professeur Lohekele Kalonda André, Président du Conseil national des sages pour la paix, la conciliation et le développement.

Jeudi 24 février 2022, il s'est tenu une réunion extraordinaire élargie du Conseil national des sages, du Comité Exécutif national et des Présidents des Mutualités des six Territoires du Sankuru à la demande d'une délégation des Notables du SANKURU venue de LODJA et conduite par la Professeur AKONGA ADUMBE Emilienne, Présidente de l'Amicale de LODJA, AMILO.

La Délégation des Notables venus de LODJA était composée de Monsieur Benoît YOHA DIONYO, monsieur Jean-Paul OMANYONDO LOPUMBU et de madame Aimerance ESAKANU respectivement, Président de l'Association des ressortissants de LODJA, Président de l'Association des Ressortissants de KATAKO 2 KOMBE et LUBEFU à LODJA qui ont mis en place à LODJA une plate-forme de concertation pour préserver la paix dans ce Territoire et ainsi s'attaquer aux problèmes de développement Sous la Direction du Professeur LOHEKELE KALONDA André, Président du Conseil national des sages de la Communauté des Ankutshu-Anamongo assisté respectivement, du Président a.i du Comité Exécutif national le Pharmacien OKITATETE LOHAHE Godefroid Albert, des Présidents des Territoires et le Comité des jeunes représenté par son Président MOTOMOKE YANAPE Charles, la parole a été donnée à la délégation pour présenter l'objet de sa visite à Kinshasa.

La Délégation s'est appesantie essentiellement sur deux préoccupations majeures, à savoir : La lutte contre les érosions qui minent respectivement la cité de LODJA, la Cité de Wemboniama dans le Territoire de KATAKO KOMBE, la Cité de Tshumbe dans le Territoire de LUBEFU ainsi que dans le Territoire de LOMELA ; à coté de cette préoccupation sur l'arrêt des érosions, il a été posé également la problématique de la paix et de la sécurisation dans le Territoire de LODJA.

La Délégation a notamment réaffirmé l'appartenance de toutes ces Associations ainsi que leurs Projets à la Communauté des Ankutshu-Anamongo qui est en fait le cadre, le dénominateur commun de tout ce qui peut être fait dans le cadre de la Société Civile au SANKURU, à travers les Provinces de la RDC et dans la Diaspora.

Enfin, la Délégation a aussi indiquée qu'elle a choisie rencontrer d'abord toutes les Notabilités qui animent les Organes de l'Association des Ankutshu-Anamongo avant de rencontrer des Députés, les Sénateurs et les membres du Gouvernement ainsi que des Notabilités Religieuses et autres ressortissants du SANKURU. Leur objectif est la sensibilisation autour de ces deux préoccupations majeures : parvenir à réussir des cotisations substantielles pour arrêter particulièrement les têtes d'érosion de la Cité de LODJA tout en sensibilisant les Autorités nationales sur cette préoccupation, et aussi amener les Notables du SANKURU à fumer le calumet de la paix pour qu'il y ait la paix des cœurs et d'esprit à travers le Territoire de LODJA. Après échanges et considérations, les membres du Conseil national des sages, les membres du Comité Exécutif national, les Présidents des Mutualités des Territoires ainsi que les membres de la Délégation des Notables venus de LODJA, ont respectivement :

réaffirmé l'unité de la Communauté des Ankutshu-Anamngo autour du Professeur LOHEKELE KALONDA André, Président du Conseil national des sages et des tous les autres animateurs responsables des Organes statutaires de l'Association. Le Conflit apparent constaté il y a quelques mois est dissipé et l'appel a été lancé à tout celui et à toute celle qui s'estime capable d'apporter sa pierre dans l'édification de l'Association de rejoindre le rang et les Organes conformément aux dispositions statutaires et réglementaires.

Décidé de s'engager à mieux entretenir les contacts de concertation avec les membres du Gouvernement, les Députés nationaux et Sénateurs, l'Assemblée provinciale et le Gouverneur de Province ainsi que les Chefs des Confessions Religieuses sans oublier les Chefs coutumiers qui sont effectifs sur leur terre au SANKURU, les diverses Notabilités et les Associations de développement opérationnelles dans l'espace du SANKURU décidé d'élaborer dans les meilleurs délais, un mémorandum devant être présenté à toutes les Autorités compétentes, notamment à celle qui s'occupe du Projet de financement de 145 Terrritoires de notre pays

décidé de sensibiliser les ressortissants de Sankuru à un collecte des fonds pour des travaux qui peuvent permettre à stopper les têtes d'érosions dans la Cité de LODJA en attendant l'intervention du Gouvernement central et des Partenaires en développement ;

Constaté la nécessité d'inclure dans leur démarche l'implication des confessions religieuses et des Chefs coutumiers aux fins d'organiser des cérémonies de repentance pour toutes les atrocités et les méfaits commis à LODJA et ailleurs et dont le sang des victimes réclamerait vengeance et calamités. Cette dimension 4 spirituelle est essentielle dans cette démarche de réconciliation et de l'arrêt des calamités

Remercié solennellement Monsieur le Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO pour avoir visité les populations du Sankuru à LODJA, TSHUMBE et ONALUWA en palpant du doigt les problèmes intrinsèques qui se posent dans cette jeune Province.

Fait à Kinshasa, le jeudi 24 février 2022

Le Rapporteur de l'Assemblée Plénière

Me Omanyondo Pascal