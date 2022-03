Gabon: Le gouvernement gabonais porte plainte contre Jean Ping

Libreville, le 2 mars - Lundi 28 février, invité sur la chaîne de télévision publique française France 24, M. Jean Ping a tenu des propos séditieux appelant de fait nos concitoyens à la violence en vue de susciter un coup d'État et évoquant même la possibilité d'une "guerre civile".

De tels propos, gravissimes, sont inacceptables. Ils tombent d'ailleurs sous le coup de la Loi.

Le Gouvernement gabonais tient à rappeler son profond attachement à la légalité constitutionnelle et son profond respect des règles démocratiques qui prohibent toute action violente à des fins politiques. Le Gouvernement tient à rassurer la population gabonaise sur le fait que leur sécurité est et sera pleinement assurée ; et la paix et la concorde garanties dans notre pays.

Les propos de M. Ping soulèvent également la responsabilité morale de France 24 en tant que diffuseur. L'appel au coup d'État et à la guerre civile ne relève, pas plus que de la liberté d'expression, du droit à l'information mais bel et bien d'une opération de déstabilisation.

Au regard de la gravité des faits, susceptibles de recevoir plusieurs qualifications pénales, le Gouvernement gabonais se réserve le droit de porter plainte auprès des autorités judiciaires compétentes.