Cote d'Ivoire: Salon international de l'agriculture - Marc-Olivier Togbé promeut l'INFPA

La Côte d'Ivoire présente au salon de l'agriculture 2022 ses produits et met également en avant l'Institut national de formation professionnelle agricole (INFPA) avec ses activités de formation et de recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de l'écosystème du secteur agricole et agroalimentaire.

Le lieutenant-colonel Marc-Olivier Togbé, à la tête de l'INFPA depuis octobre 2020, a effectué le déplacement pour venir parler de l'établissement d'enseignement supérieur qui forme les étudiants dans le domaine de l'agriculture et ses extensions par son dispositif technique conciliant la meilleure combinaison entre la théorie et la pratique.

S'entretenant avec la presse sur les pratiques agricoles et les options en termes de débouchés de l'INFPA, le directeur a précisé que son institut réunit à ce jour onze écoles. Celles-ci forment selon différentes matrices œuvrant sur plusieurs compétences, qu'il s'agisse de la coopération agricole internationale en production végétale, du foncier rural, des productions d'élevage ou qu'il s'agisse de la formation halieutique, pêche ou aquaculture. " Nous travaillons sur toute la gamme de la formation professionnelle agricole ", a-t-il assuré.

Cet institut reçoit les étudiants et porteurs de projets de la sous-région, souhaitant acquérir des compétences pour exercer dans les métiers de l'agriculture.

Par rapport aux métiers d'avenir, le directeur de l'INFPA a prédit: " Quel que soit ce que l'on découvrira ces temps-ci, notamment pour la Côte d'Ivoire, nos pays vont demeurer à forte vocation agricole ".

De ce fait, les apprenants sont formés au niveau du Brevet de technicien agricole et du Brevet de Technicien supérieur agricole, des cadres de haut niveau dans les domaines de l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et le paysage ; des techniciens outillés, ayant des arguments pour intervenir à divers niveaux de l'agriculture. En un mot, ils sont d'ores et déjà préparés aux métiers d'avenir en adéquation avec une expertise ouvrant aux solutions innovantes et performantes mises en place pour relever les nombreux défis de transitions agro-écologiques, alimentaires et environnementales.