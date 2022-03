Ile Maurice: Viol collectif de Shaïna Hansye - Trois prévenus condamnés, le quatrième relaxé

Cette affaire fait grand bruit à Creil, en France, et ce, depuis 2019. Il s'agit de la fin atroce qu'a connue la jeune Shaïna Hansye, née de parents mauriciens. L

a jeune fille a été violée en 2017 par un groupe de jeunes alors qu'elle n'avait que 13 ans. Puis, deux ans plus tard, elle a été poignardée et brûlée vive par son petit ami. La justice a finalement rendu son verdict dans l'affaire de viol collectif, le 1er mars. Ainsi, trois des quatre prévenus ont été condamnés à huit et 12 mois de prison avec sursis. Quant au quatrième jeune, il a été relaxé.

Cette audience, qui s'est étalée sur deux jours à la fin de janvier, s'est déroulée à huis clos. Au moment des faits en 2017, les quatre jeunes étaient âgés de moins de 17 ans. Pour la famille, la peine écopée par ces derniers - devenus adultes depuis - est insuffisante. Son frère, Yasin Hansye, s'exprimant dans la presse française, a dit ne pas comprendre ce verdict. "Pour des personnes qui ont conduit indirectement Shaïna à la mort, être libre comme cela, je ne comprends pas. Je ne sais pas dans quel monde on vit." Toutefois, il est satisfait que la justice ait démontré que sa soeur a bel et bien été une victime. "Elle n'a pas été une menteuse. Elle avait raison. Mais pour nous, aucune peine ne soulagera mes parents et moi car nous avons perdu Shaïna."

Sanctions plus lourdes

De son côté, Shakill Hansye, le père de Shaïna, a difficilement caché sa colère après cette sentence. Il s'attendait, comme beaucoup d'autres personnes, à des sanctions plus lourdes. Sur le journal en ligne oisehebdo. fr, il a même dit : "Pour moi, ces jeunes ont une part de responsabilité importante. Ce sont eux qui ont fait la réputation de notre petite Shaïna. Ce sont eux qui ont créé ce personnage de fille facile. La condamnation est un soulagement mais elle n'est pas assez dure." Toutefois, il espère que le verdict du prochain procès sera encore plus sévère que celui rendu. "Il y a une deuxième affaire par le même agresseur en 2019. On lui avait interdit d'approcher Shaïna, mais il l'a fait et l'a tabassée. On attend ce procès avec impatience."

Deux autres dossiers attendent d'être débattus, toujours concernant l'affaire Shaïna Hansye. En effet, la justice doit examiner les circonstances dans lesquelles la jeune fille a été tabassée après qu'elle a porté plainte contre son viol collectif. Et il y a aussi le dossier entourant sa mort.

Pour rappel, son petit ami de l'époque est toujours en attente de son procès et est toujours détenu. Il ne voulait pas de l'enfant que portait Shaïna Hansye et il l'aurait poignardée à plusieurs reprises et l'aurait brûlée vive par la suite.