Ile Maurice: Rentrée parlementaire | Poste de leader de l'opposition - Le flou perdure

Le suspense continue sur la répartition des postes constitutionnels au sein de l'opposition parlementaire.

À trois semaines de la reprise de l'Assemblée nationale, le sujet est toujours en discussion et rien n'est encore joué. À 26 jours de la rentrée parlementaire, on ne sait toujours pas si Xavier-Luc Duval rempilera comme leader de l'opposition ou si un rouge va le remplacer. En effet, à hier, le flou persistait encore car malgré une conversation entre XavierLuc Duval et Arvin Boolell, rien n'avait encore été décidé. Le leader du Parti mauricien social-démocrate (PMSD) attend toujours une réponse du chef de file parlementaire du Parti travailliste (PTr) au sujet des autres postes, c'est-à-dire celui de whip de l'opposition et celui de président du Public Accounts Committee (PAC).

Le 17 janvier, quand Arvin Boolell et Xavier-Luc Duval se sont rencontrés, il était question que le premier retrouve le poste de leader de l'opposition, mais que les postes de whip et de président du PAC restent au PMSD et au Mouvement militant mauricien (MMM). Arvin Boolell a alors annoncé qu'il mettrait le bureau politique des Rouges au courant de ce deal.

Mais un mois et demi plus tard, le chef de file du PTr n'a donné aucune réponse au leader du PMSD. En attendant, Xavier-Luc Duval reste toujours le leader de l'opposition, mais il serait prêt à soumettre sa démission, si Arvin Boolell accepte ses conditions, c'est-à-dire, le partage de responsabilité des postes. Interrogé hier, le leader du PMSD a indiqué que la balle est dans le camp du PTr et qu'il faut demander à Arvin Boolell s'il va accepter le poste de leader de l'opposition qui est sur la table, tout en partageant les autres postes.

De son côté, Arvin Boolell a indiqué que rien n'est encore décidé. Il souligne qu'autant qu'il sache, le PTr a davantage de parlementaires que les trois autres partis, soit 12. "À ce stade, je ne sais pas s'il y a une alliance entre le PMSD, le MMM et le Rassemblement Mauricien de Nando Bodha. Si tel est le cas, alors je comprends que ces trois partis ont plus de députés que le PTr, soit 14 et, en toute logique, les trois postes devront leur revenir. Mais faut-il toujours qu'ils viennent préciser cela." Le chef de file du PTr compte en dire plus à sa conférence de presse, vendredi.

Ainsi, comme rien n'est encore sûr par rapport à une éventuelle alliance entre le PTr et l'entente de l'Espoir, les postes de responsabilité au Parlement risquent d'en pâtir. Tout laisse croire que ce sera le statu quo, le 29 mars, du moins sur les bancs de l'opposition.