Ile Maurice: Mixed Martial Arts - La sélection pour les championnats d'Afrique à Johannesburg connue

Comme annoncé dans les colonnes de l'express la semaine dernière, la Mixed Martial Arts Federation Mauritius (MMAFM) a organisé, le vendredi 25 février, au siège fédéral, Quatre Bornes, un test-fight. Et ce, afin d'établir une sélection pour les championnats d'Afrique de MMA amateur qui se tiendront en Afrique du Sud du 28 au 30 avril. Au final, la MMAFM a retenu quatre athlètes à l'issue de cet exercice. Ils se nomment Lionel Ashley Cedric Djadoo, Jovany Moise Geraldo, Vedaman Canee et Steven Jason Maurice.

Au départ, la MMAFM devait sélectionner cinq athlètes. Finalement, elle n'en a choisi que quatre. " La Fédération a préféré sélectionner quatre athlètes plutôt que cinq en fonction des observations qu'elle a effectuées à l'issue du 'test-fight' ; toutefois, nous avons aussi constitué une équipe de combattants réserves au cas où il y aurait des désistements (blessures ou COVID 19) " fait remarquer Avinash Ramtohul, président de la MMAFM. Ce dernier a aussi noté un réel engouement chez tous les athlètes de participer à cet exercice de sélection. " Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour être sur la liste des sélectionnés pour disputer les championnats d'Afrique de MMA en Afrique du Sud " ajoute-t-il.

Cela dit, revenons sur le fil de l'événement. Vendredi dernier, une douzaine d'athlètes - venant de Port Louis, Grand Baie, Quatre Bornes et Curepipe, entre autres, ont pris part à un 'test-fight' de 3 minutes. Pendant les combats, les juges se sont basés sur les qualités techniques des participants plutôt que leur force de frappe afin d'établir la sélection. " La MMAFM s'appuie sur des règles très strictes. Nous évaluons la précision des coups, la gestion des combats par les athlètes, aussi bien mentalement que physiquement. Nous devons voir comment ils maîtrisent le MMA et savoir s'ils sont capables de ne pas se blesser et de ne pas blesser les autres tout en combattant ; ce n'étaient pas des bagarres de rue " poursuit Avinash Ramtohul.

D'autres qualités chez les combattants ont été observées par le DTN Moussa Cisse, comme le courage, le dévouement, l'engagement et leur façon de se déplacer sur le tapis. " Même si c'était une soirée de sélection, l'important, pour moi, c'était la technique. Or, tout c'est bien passé parce qu'ils ont combattu avec technicité. A l'entraînement, nous leur apprenons comment gérer leur énergie et le temps dont ils disposent pour combattre. Je suis satisfait de leur prestation ce soir. C'est pourquoi, selon moi, les sélectionnés ont de quoi tenir trois rounds en Afrique du Sud " explique le DTN.

Hevin Calcuttea qui officiait comme arbitre central lors du 'test-fight' partage le même optimisme que Moussa Cisse : " Malgré le confinement, les athlètes ont gardé le niveau. Ils sont toujours à fond. Les combats étaient très engagés ce soir et c'est encourageant pour l'avenir. S'ils continuent sur cette lancée, ils auront des chances de décrocher des médailles en Afrique du Sud " dit-il. Il ne restera plus maintenant - pour Lionel Ashley Cedric Djadoo, Jovany Moise Geraldo, Vedaman Canee et Steven Jason Maurice - que de bien se préparer afin d'être performants aux championnats d'Afrique de MMA Amateur à Johannesburg.

Enfin, selon Avinash Ramtohul, la préparation commence début mars avec Moussa Cisse le DTN de MMA à Maurice.

Les sélectionnés et leurs catégories :

Djadoo Lionel Ashley Cedric - 61.2KG - Bantamweight

Geraldo Jovany Moise: 65.8KG - Featherweight

Canee Vedaman: 70.3KG - Lightweight

Maurice Steven Jason: 77.1KG - Welterweight

L'équipe réserve

Emmanuel Sandy Christensen Venethitan Catergory:56.6KG - Flyweight

Unjore Bhisham Catergory: 61.5KG Bantamweight

Sundy Seetul Category: 65.7KG - Featherweight

Yasir Mohammad Goolam Hossen Category: 70.3KG - Lightweight

Izhaar Ally Goodur Category: 77.1KG - Welterweigh