Congo-Kinshasa: Grève des professeurs et revendications des étudiants - ESU - Charly Kabongo s'insurge contre le Ministre Muhindo Nzangi

Suite aux revendications des étudiants de l'Université pédagogique nationale (UPN) et de l'Institut supérieur pédagogique (ISP), brûlant ainsi des pneus dans les rues de Kinshasa, le lundi 28 février 2022, M. Charly Kabongo Kabongo, Président communal du Rassemblement des jeunes pour la reconstruction et le développement (RJRD), commune de Kintambo, est monté au créneau pour interpeller le Ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Muhindo Nzangi.

En effet, ces étudiants revendiquent la reprise sans tarder de toutes les activités académiques. Ce qui soutient sans ambages M. Charly Kabongo qui milite toujours pour le respect des droits de l'homme. Car, malgré le consensus trouvé entre le Gouvernement et le personnel académique et scientifique, les cours n'ont toujours pas repris dans les établissements publics du secteur de l'Enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Ce qui conduit à des manifestations des étudiants qui sont privés de leur droit à l'éducation.

Il convient de rappeler qu'au cours de la journée du lundi 28 février, des étudiants de l'Université pédagogique nationale (UPN) et ceux de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe (ISP - Gombe) sont descendus dans les rues pour réclamer la reprise sans délai des cours dans leurs établissements respectifs. Des étudiants de l'UPN ont barricadé la route de Matadi et l'avenue du 24 novembre, empêchant la circulation. La police est intervenue en usant des gaz lacrymogènes et en tirant en l'air. Présent dans son cabinet de travail, le ministre de l'Enseignement Supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi Butondo a décidé de s'entretenir avec ces étudiants. Il a profité de cette occasion pour lancer un message d'apaisement à toute la communauté estudiantine congolaise en rassurant qu'il n'y aurait pas d'année blanche.

A une question sur la remise-reprise entre différents comités de gestion comme étant l'un des problèmes liés à la grève, Muhindo Nzangi a répondu que "d'ici peu tout serait réglé et les activités allaient reprendre comme c'est le cas dans d'autres universités publiques". Le tenant au mot, Charly Kabongo exige au Ministre de l'ESU de respecter sa promesse de peur que les étudiants soient sacrifiés avec tout le temps qu'ils perdent.

Car, les étudiants promettent de descendre encore dans la rue au cas où la solution ne sera pas trouvée.

A travers une correspondance adressée au Gouverneur de la ville de Kinshasa, la Représentation des étudiants du Congo (REC) annonce une marche de protestation sur toute l'étendue du pays pour exiger la reprise immédiate des cours. Dépités de rester cloués à la maison suite à la grève déclenchée par leurs enseignants dès l'ouverture de l'année académique le 5 janvier dernier, les étudiants ne supportent plus.

Selon ces étudiants, cette reprise des activités académiques permettra aussi à ceux d'entre eux qui non pas encore été délibérés pour la deuxième session de l'année 2020-2021, de connaître leurs résultats.

Une raison de plus pour Charly Kabongo de s'insurger contre le Ministre de l'ESU qui n'arrive pas à comprendre le préjudice que les étudiants ont subi depuis l'avènement de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Les grèves des professeurs provoquant les manifestations des étudiants se sont multipliées comme pour saboter le mandat du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi.