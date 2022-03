Congo-Kinshasa: Dix militants condamnés à 10 ans de servitude pénale - Ecidé - Faustin Kwakwa crie au complot !

Faustin Kwakwa, Secrétaire général adjoint du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé), a fustigé la condamnation de dix membres de son parti.

Pour bras droit de Martin Fayulu, cette décision constitue ni plus, ni moins qu'un complot politique monté et mené contre les membres de son parti. C'était au cours d'un point de presse organisé, le mercredi 3 février 2022, au siège de l'Ecidé qu'il a tenu ces propos.

S'indignant de la condamnation de ses 10 militants par le Tribunal de Grande instance de N'djili, le 28 février dernier, dans l'affaire d'agression contre le Député national Bruno Kangu, élu de l'UDPS, Faustin Kwakwa n'a pas donné sa langue au chat.

Par contre, il dénonce ce qu'il qualifie de conspiration. "Contre toute attente, le tribunal a condamné dix citoyens congolais innocents à 10 ans de servitude pénale. Cette condamnation est une décision extraordinaire, particulière et inique au sens de la loi(... ). C'est un complot politique monté et mené contre les membres de l'ECIDé pour leur faire peur et les museler ", a indiqué, par ailleurs, M. Faustin Kwakwa.

Il estime, enfin, que "la procédure de l'arrestation et de la condamnation des membres de l'ECIDé n'aura été qu'une instruction bâclée et fantaisiste. Et d'ajouter "cette décision est l'expression d'une parodie de justice, en considérant que le verdict rendu aurait été manifestement déterminé d'avance".