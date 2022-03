Congo-Kinshasa: Bataille du numérique - Mandack Katako appelle à la construction d'un incubateur des startups

Aujourd'hui, au-delà du pain béni, des cris du ventre et des caprices du corps, il faut bien franchir le cap. Au-delà de l'auto-satisfecit des autorités congolaises sur des réalisations et autres paramètres macro-économiques dont la matérialisation traine si souvent, la bataille est aussi ailleurs.

Mandack Katako, Expert en matière de nouvelles Technologies et de la communication la voit bien venir du côté du Numérique. Il préconise, en effet, que des dispositions soient prises pour mettre la RD. Congo sur orbite. Tout récemment, du 22 au 23 février dernier, lors de la tenue à Kinshasa, sur la Place de Gare Centrale, à la Gombe, du festival "Les Défis congolais", il a appelé un vibrant appel aux dirigeants congolais afin que les choses soient prises au sérieux, dès maintenant, dans ce domaine qui, apparemment, demeure encore bien compris que des ésotériques.

Vers un incubateur des startups

Président Directeur-Général et Fondateur de Booster Life Sarl, Mandack Katako a livré publiquement son avis sur le chômage en RDC et les moyens adéquats à appliquer pour en sortir. Invité à la 1ère édition du Festival " Les Défis-Congolais ", il a réitéré son appel à la construction d'un incubateur des startups numériques pour accompagner la jeunesse savante de la RDC, dans la création des entreprises et des emplois. En effet, la 1ère édition du Festival " Les Défis-Congolais " s'est tenue du 22 au 23 février dernier, à la place 30 juin située à la Gare Centrale.

Placée sous le thème "Relancer la croissance économique de la RDC de l'après Covid-19 ", cette première édition avait mobilisé des membres du Cabinet du Chef de l'Etat, plusieurs Ministres, des élus nationaux et provinciaux, des mandataires publics, des Chefs d'entreprises et acteurs de la société civile.

Désigné comme intervenant à ce grand festival économique congolais, le PDG Mandack Katako a présenté, avant la conclusion de son exposé du jour, un incubateur des startups du numérique, en image de synthèse qu'il veut comme nouveau visage du numérique congolais. Il s'écria, à cet effet : " un visage à 100.000 emplois ", sous les ovations des participants au festival.

Affiliation avec la vision du Président

Concrètement, il a démontré, ce jour-là, qu'il est clair qu'en portant simultanément son attention sur le numérique et l'énergie aux premières heures de son pouvoir, le leadership du Président Tshisekedi fut visionnaire sur la meilleure manière d'anticiper sur la gestion d'une pandémie, sur la manière d'anticiper la construction de l'économie de l'après-confinement mondial sur fond de distanciation sociale ainsi que d'autres mesures barrières.

Il n'a pas hésité, non plus, à mobiliser l'assistance autour de la vision numérique du Président Félix Tshisekedi. " La Covid-19 a été un stress test sur la capacité de la RDC à rester opérationnelle dans le confinement et cela devrait permettre depuis, au gouvernement de lever des options utiles à la matérialisation urgente, de la vision numérique du chef de l'Etat, pas dans une logique des séquences graduelle à plusieurs mois d'intervalle mais dans une logique de révolution, oui de révolution numérique parce que bénéficiant du recul du temps et des expériences des autres ", insiste, par ailleurs, Mandack Katako.

Sortir du joug philosophique et idéologique

Plus loin, dans son intervention, l'intervenant a expliqué " que pour matérialiser la vision numérique de Félix Tshisekedi, il faille se libérer des considérations philosophiques et idéologiques parce que le Chef de l'Etat lui-même a prouvé plus d'une fois qu'il n'était pas un homme de philosophie encore moins des idéologies mais un homme des solutions bingo, grâce auxquelles la gratuité de l'enseignement et le retour de la RDC dans le concert des Nations sont une réalité aujourd'hui ".

Internet, une mine d'or à la portée du pays

Plusieurs fois Conseiller au Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (PT-NTIC), ainsi qu'au Ministère de la Communication et Médias, Mandack Katako a souligné, en outre, que la mobilisation des recettes est toujours une équation sur la table des décideurs congolais.

Observant à quel point l'économie devient une priorité pour tous, il a exhorté les décideurs congolais à faire preuve de sursaut patriotique pour la matérialisation des ambitions prometteuses de la vision de "Le Peuple D'abord, telle qu'elle préconisée par le Feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba d'heureuse mémoire et réaffirmée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son arrivé à la tête du pays, le 24 janvier 2019.

Et que pour lui, par ailleurs, Internet est une mine d'or à la portée du pays. D'autant plus qu'Internet apporte plusieurs dizaines des milliards au budget sud-africain, alors que la gouvernance électronique apporte des centaines des milliards d'euros ou dollars aux budgets Euro-américain, contrairement à la RDC qui est officiellement connectée au câble international wacs depuis 2012 et qui, curieusement, tarde inutilement à booster son numérique.