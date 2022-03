Algérie: Le MWC22, une fenêtre aux startups algériennes sur le monde

Barcelone (Espagne) — Le Salon mondial du mobile (MWC22), qu'accueille depuis lundi Barcelone, donne une opportunité aux startups algériennes pour être au contact direct avec le monde de l'entreprenariat, de l'innovation et de se mesurer avec leurs homologues du monde entier.

Les startups algériennes sont représentées dans ce salon mondial, dédié aux technologies du mobile et aux startups, par l'accélérateur public de startups "Algeria Venture", qui participe à travers un stand qui se veut être une fenêtre sur la dynamique que connait ce secteur en Algérie.

Elles pourront aussi bénéficier des opportunités d'investissement qui s'offrent lors de ce salon, qui regroupe 2.000 startups et qui attire quelque 150.000 visiteurs professionnels durant quatre jours, selon le responsable d'Algeria Venture, qui avait signé en juin dernier avec Huawei Algérie, un accord-cadre de partenariat pour la promotion et le développement de l'innovation et des structures d'appui aux startups.

Pour lui, les rencontres entre les participants à ce salon international seront également une occasion pour les investisseurs étrangers de s'imprégner du climat des affaires et des opportunités d'investissement en Algérie, qui possède tous les atouts pour devenir le futur hub technologique de l'Afrique du Nord.

Pour ce responsable, Huawei Algérie, qui accompagne Algeria Venture et les startups algériennes dans ce salon, et qui a investi dans la formation de centaines d´étudiants en Algérie ces dernières années, mise sur ces opérations de parrainage, et de formation de haut niveau pour "encourager les jeunes talents à s'engager dans l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie numérique".

"A travers ce partenariat, nous visons à booster l'écosystème des startups algériennes et leur permettre de briller à l'international", a-t-il conclu, relevant l'importance qu'accorde son entreprise à "l'écosystème des startups et des talents en Algérie".

L'opérateur Mobilis dévoile ses ambitions

Une multitude d'opportunités s'offre aux entreprises et aux startups algériennes grâce au développement technologique qui s'opère dans le monde, notamment avec le développement de l'internet avec la 5G, l'e-paiement, ainsi que les technologies nouvelles, a-t-il souligné.

L'opérateur public de téléphonie mobile, Mobilis, qui a obtenu lors de ce salon le prix de la meilleure couverture de réseau de téléphonie mobile en Algérie, décerné par la plate-forme spécialisée Ookla, a aussi fait part de ses ambitions.

Dans une déclaration à la presse, le PDG de Mobilis, M. Boukhazani Chaouki, a fait état d'un plan d'investissement et d'actions à court terme, visant à améliorer davantage les services de l'entreprise.

Engagé pleinement à assurer des services à valeur ajoutée, Mobilis s'attelle actuellement sur un projet de modernisation et d'amélioration de la couverture de réseau mobile et d'internet, dira-t-il, en annonçant que ce projet débutera dans la ville d'Oran avec les jeux méditerranéens, avant d'être élargi à d'autres wilayas.

A travers ce projet, l'opérateur public va offrir une couverture de réseau et des services de téléphonie et d'internet qui n'ont rien à envier aux services offerts lors des manifestations internationales comme le salon MWC22 de Barcelone, a souligné le premier responsable de Mobilis.

Le MWC22 de Barcelone, qui regroupe les pionniers de l'industrie du mobile et des TIC des quatre coins du monde, est un véritable baromètre des tendances de cette industrie et des projets et utilisations qui vont changer complètement le quotidien du citoyen dans quelques années.

Les leaders mondiaux de la high-tech s'empressent, en outre, à montrer dans ce salon leur grand souci de la protection de l'environnement et la préservation des ressources naturelles de la planète, à travers des produits moins énergivores, amis de l'économie durable et des énergies renouvelables, selon la formule: offrir le maximum de gigabits avec le minimum de gigawatt!.