Maroc: Lancement à Rabat du 11è Congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe

Rabat — Les travaux du 11-ème congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, organisé par la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ont débuté jeudi à Rabat.

Le congrès vise principalement à instaurer les bases de la coopération entre les États participants et à examiner un éventail de questions et de sujets de grande importance pour les pays africains et arabes.

Le Maroc assure la présidence de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d'Afrique et du monde arabe, en la personne du Président de la Chambre des Conseillers, M. Naama Mayara.

Outre les interventions des délégations participantes, l'ordre du jour de l'événement comprend la présentation du rapport du Secrétariat général, qui présentera le bilan des activités de la Ligue au cours de la période écoulée depuis le 10è congrès et les perspectives de travail, ainsi que la formation des trois commissions, à savoir la commission des finances, la commission des programmes et la commission du communiqué final.

Le congrès traitera de deux thèmes principaux, à savoir "la coopération et la solidarité afro-arabe comme socle de la mise à niveau urbaine et de développement dans le contexte des répercussions de la pandémie du coronavirus" et "les jeunes et la femme au centre des politiques de développement et des investissements durables".