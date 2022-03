Maroc: INDH - Remise de 26 bus scolaires au profit des communes de la province de Larache

Larache — La flotte du transport scolaire de la province de Larache a été renforcée avec la remise, mercredi, de 26 bus scolaires au profit des communes rurales de la province.

Cette opération intervient en application des Hautes orientations royales, visant à poursuivre le renforcement de la bonne gouvernance dans le secteur de l'éducation et de la formation, de manière à lui donner une forte impulsion pour la généralisation de l'enseignement fondamental et consolider son caractère obligatoire, et s'inscrit dans le cadre de la philosophie et des programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), visant à soutenir des projets à fort impact sur la population.

Cette initiative, supervisée par le gouverneur de la province de Larache, Bouassam El Alamine, vise notamment à encourager la scolarisation et à lutter contre les facteurs à l'origine de la déperdition scolaire en milieu rural, à travers l'activation des programmes relatifs à l'obligation de l'enseignement et la lutte contre l'une des causes de l'abandon scolaire précoce.

L'acquisition de ces bus s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat entre la province de Larache, à travers le programme d'impulsion du capital humain des générations montantes de la troisième phase de l'INDH, le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les collectivités territoriales concernées, la direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports à Larache, et les acteurs associatifs qui seront chargés de la gestion de ces moyens de transport.

Le chef de la Division de l'action sociale (DAS) de la province de Larache, Othmane Taimi, a souligné que ces bus contribueront au renforcement du service de transport scolaire au niveau des collectivités territoriales de la province, notant que l'acquisition de 19 bus a été financée par la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, à travers l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), tandis que les sept bus restants ont été acquis par l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a précisé que ces nouveaux véhicules viennent s'ajouter aux 23 bus qui ont été distribués, en octobre dernier, au titre de l'année scolaire 2021-2022, s'arrêtant sut le grand impact de ces projets sur la scolarisation des élèves en milieu rural, notamment parmi les filles, et la lutte contre le décrochage scolaire.

Cette initiative vise à garantir l'égalité des chances en termes d'accès aux cycles de l'enseignement obligatoire en milieu rural et à permettre aux catégories cibles de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions.

Des représentants d'associations qui assureront la gestion de ce service ont souligné que le renforcement du transport scolaire contribuera incontestablement à encourager les élèves en milieu rural, notamment les filles, à poursuivre leurs études, ainsi qu'à améliorer les indicateurs de scolarisation au niveau de la province.