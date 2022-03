Maroc: Vote à l'AG de l'ONU - La position du Maroc traduit son attachement au non recours à la force pour le règlement des différends (analyste turc)

Istanbul — La non-participation du Maroc au vote à l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de la crise russo-ukrainienne traduit l'attachement du Royaume aux principes constants de sa diplomatie relatifs au non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats, a souligné le chercheur et analyste politique turc, Taha Aouda Uglu.

"Cette position s'inscrit dans la ligne directrice de la politique extérieure du Royaume du Maroc qui a toujours prôné une diplomatie pacifiste contre le recours à la force pour le règlement des différends", a déclaré M. Uglu à la MAP.

Il a affirmé que "le Maroc plaide pour la poursuite et l'intensification du dialogue et des pourparlers entre les parties, ainsi que l'encouragement de toutes les initiatives et mesures pacifiques de nature à mettre un terme à ce conflit".

"Le Royaume n'a eu de cesse d'appeler et d'œuvrer en faveur du règlement des différends par les moyens pacifiques, conformément aux principes du droit international, pour la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde", a-t-il ajouté.

Dans deux communiqués, publiés le 26 février et le 02 mars, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a souligné que "le Maroc suit avec inquiétude l'évolution de la situation entre la Russie et l'Ukraine, réitère son soutien à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de tous les Etats membres de l'ONU, rappelle son attachement au principe de non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats et encourage toutes les initiatives et actions favorisant un règlement pacifique des conflits".