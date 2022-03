Congo-Kinshasa: Clôture du symposium - Yes ! African - Mireille Kasongo appelle le gouvernement congolais à faire la promotion des langues maternelles en RDC

A la veille de la clôture du symposium organisée par l'Asbl "YesAfrican" en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (l'Unesco) en sigle, l'Administratrice déléguée de cette structure, Mme Mireille Kasongo Munanga, a lancé un message au gouvernement congolais pour la valorisation de langues maternelles en République Démocratique du Congo.

C'était au cours d'une interview accordée à la presse dans la salle Show Buzz dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Ce colloque qui a pris 3 jours, soit du 21 au 23 février 2022, avait pour objectif : mettre les corps scientifiques congolais et africains autour d'une même sphère pour donner des signaux forts et faibles ainsi que des défis à relever pour l'introduction de l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle africaine à l'apprenant dans le système éducatif africain.

Pour la clôture de ce symposium, le Directeur Général de l'observatoire de langues, le professeur Mukash Malel a représenté la Ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha, pour prononcer les mots de la fin de ces travaux scientifiques qui s'est sont déroulés dans la Capitale de la République Démocratique du Congo (Kinshasa).

"Je veux prononcer les mots au nom de Son Excellence Mme la ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Chers participants, nous avons pendant 3 jours planchés sur le thème du symposium en guise de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, à savoir : l'Afrique est-elle prête pour l'enseignement multilingue basé sur la langue maternelle africaine de l'apprenant ? Vous avez exploité toutes les pistes en vue d'aider de décideurs politiques à renforcer l'intégration de langues nationales et les autres langues du milieu dans le système éducatif congolais et proposer des voies et moyens qui permettent la réforme de l'enseignement d'aboutir. Je félicite les participants qui ont pris de leurs temps pour cogiter sur cette question éminemment importante de la langue maternelle.

Je félicite les organisateurs, particulièrement l'Unesco et l'Asbl YesAfrican pour avoir mis au point tout un programme étalé sur 3 jours ; ce qui a permis aux participants de mener des réflexions profondes sur cette question sensible à la langue maternelle. Que dire d'autre, sinon vous promettre l'accompagnement du gouvernement de la République pour poursuivre et appuyer les efforts de différents partenaires enfin de donner un nouveau souffle à notre système d'enseignement. Sur ce, je déclare clos les travaux du symposium sur la journée internationale de la langue maternelle". C'est avec ces mots que le Directeur Général de l'observatoire de langues, le professeur Mukash Malel a clôturé les travaux de ce symposium.

En outre, l'un des intervenants, logopède, orthophoniste, Mme Jessica Ikete, a salué l'initiative et a relevé quelques difficultés de langage dont les apprenants font face dans l'apprentissage.

" (... ) En tant que logopède, orthophoniste, c'est un grand combat que nous menons parce que nous rencontrons des enfants en difficultés de langage. Et une des causes de difficulté de langage d'apprentissage même à l'école c'est vraiment le fait que les enfants ne peuvent pas apprendre dans leur langue maternelle. Je remercie vraiment Mireille de YesAfrican parce qu'elle a vraiment démontré qu'on pouvait vraiment être intelligent de façon collective, dégager des solutions, travailler tous ensemble, la main dans la main et nous attendons la suite. Et nous savons en tout cas qu'il y aura des fruits. Un grand merci à tous les participants", a indiqué l'orthophoniste Jessica Ikete.

Nous rappelons que ce colloque s'est déroulé pendant 3 jours, soit du 21 au 23 février 2022. Cet atelier a connu la participation de plusieurs autorités de la République et de corps scientifiques congolais et africains.

Ce programme a permis aux participants de mener des réflexions profondes sur la question sensible à la langue maternelle.

A en croire les participants de ce symposium, l'accompagnement du gouvernement congolais dans les efforts conjugués par quelques partenaires de cette activité est leur souhait pour donner un nouveau souffle au système éducatif d'enseignement congolais.