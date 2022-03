Congo-Kinshasa: Promotion de la culture Tshokwe - Catherine Katumbu Furaha porte deux grands ouvrages sur les fonts baptismaux

Sous le haut patronage de Son Excellence Madame la Ministre de la Culture, Arts et du Patrimoine, Catherine Kathungu Furaha, la Mutuelle Tshokwe, (MT) en sigle, a organisé, samedi 26 février 2022, la cérémonie du vernissage de deux nouveaux ouvrages sur le peuple Tshokwe.

Ces ouvrages intitulés "Les Tshokwe de la RDC" ainsi que "La Grande Nation des Tshokwe et sa dynastie" sont les fruits du photographe Italien Angelo Turconi et du Professeur Félix Ulombe Kaputu, pour le premier, ainsi que Ambroise Herman et Mahunga Tshikunia Ndhumba ya Tembo, pour le second. C'est la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine qui a porté ces deux ouvrages sur les fonts baptismaux au cours d'une cérémonie grandiose à l'Hôtel Memling, dans la Commune de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités dont la Ministre du Portefeuille Adèle Kayinda Mayina.

Pendant cette cérémonie du vernissage de ces deux nouveaux ouvrages sur le peuple Tshokwe, partant de ces deux œuvres qui ne parlent pas que de la culture Tshokwe mais plutôt de la culture congolaise dans son ensemble, Catherine Kathungu Furaha a salué les efforts fournis par la Mutuelle Tshokwe pour la valorisation et la promotion de la culture congolaise par ses initiatives émouvantes.

A en croire Mme Furaha, la culture Tshokwe est la référence d'une culture en République Démocratique du Congo. Selon elle, la grande nation Tshokwe est partie de la Namibie à la République Démocratique du Congo, en passant par la Zambie et l'Angola. La nation Tshokwe est une identité d'un peuple aux 4 pays et 4 nations mais qui a une seule glorieuse culture.

"Je disais deux livres sur la Tshokwe est une cérémonie. C'est deux fois la réécriture de notre histoire par nous-mêmes. La grande nation de Tshokwe qui part de la Namibie à la République Démocratique du Congo, en passant par la Zambie et l'Angola, est une identité d'un peuple aux 4 pays et 4 nations mais qui a une et une seule glorieuse culture", a-t-elle souligné. "Les Tshokwe de la République Démocratique du Congo sont une histoire et une fierté pour notre pays, les Tshokwe de la RDC sont une valeur que nous partageons dans la société, dans l'économie, dans la culture, dans le pouvoir et dans l'émancipation de notre nation congolaise. Déjà qu'il y a aussi la nation Tshokwe dans la nation congolaise, c'est une force commune", a-t-elle ajouté.

La culture Tshokwe c'est la référence

"(... ) Les Tshokwe montrent qu'à partir de leur culture, on peut aller loin. La culture Tshokwe c'est la référence d'une culture. C'est une bonne référence parce qu'au moins avec eux, nous avons vu de masques, il y a de l'initiation, il y a de la science parce qu'on écrit et on a déjà parlé sur ça, il y a des échanges que cette culture a déjà réalisés, nous avons besoin que de le faire connaitre parce que désormais avec le programme du gouvernement et la vision du Chef de l'Etat, nous devons contribuer à la réécriture de notre histoire", a conclu Catherine Kathungu Furaha.