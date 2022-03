Congo-Kinshasa: Trois nouveaux accords signés avec la BAD - Nicolas Kazadi - " Ils vont contribuer à une transformation des conditions de vie des populations "

"Je me réjouis du fait que deux projets sur trois concernent directement les secteurs des infrastructures et de développement rural dans les provinces ciblées. Ils vont contribuer à une transformation des conditions de vie des populations. Le troisième projet porte sur un appui pour soutenir le secteur économique et financier", a déclaré Nicolas Kazadi, Ministre des Finances, en introduction de son discours prononcé à l'occasion de la signature de trois accords de financement avec la Banque Africaine de Développement (BAD).

Dans ses propos, Nicolas Kazadi a noté que le premier accord relatif à l'aménagement de la route Bukavu-Goma contribuera à réduire le temps de parcours d'un camion poids lourd de 4 heures à 1 heure et demi ; le deuxième accord, quant à lui, s'agit d'un financement additionnel ou d'une deuxième phase au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la Zone Centre (PRISE en sigle) ; et, enfin, le troisième projet d'appui à la relance de l'économie congolaise est financé vise à poursuivre la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le Gouvernement pour sortir de la crise de la COVID-19 et assurer la relance de l'économie. En effet, ces trois accords ont été conclus pour un montant global de 140 millions d'Unités de Compte, équivalant à 196 millions de dollars américains.

Mot de circonstance de Monsieur le Ministre des Finances à la signature de trois accords de financement avec la Banque Africaine de Développement (BAD)

-Projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma

-Projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre -phase II (PRISE II)

-Projet d'appui à la relance de l'économie congolaise

Je suis heureux d'avoir procédé, ce jour, à la signature de trois Accords de financement avec la Banque Africaine de Développement, pour un montant global de 140 millions d'Unités de Compte, équivalant à 196 millions de Dollars américains. Il y a lieu de retenir que la partie Prêt s'élève à 83,33 millions d'UC, soit 116,66 millions d'USD, et la partie Don se chiffre à 56,67 millions d'UC, soit 9,34 millions d'USD.

En ma qualité de Gouverneur-pays, je me dois de remercier d'abord le management de la BAD pour le soutien financier octroyé à la RDC. Ceci prouve à suffisance que la BAD est un partenaire stratégique avec qui nous entretenons une coopération fructueuse.

Ensuite, j'adresse mes remerciements aux experts de la BAD et de la partie nationale qui ont contribué à la préparation, l'évaluation et la négociation desdits projets jusqu'à la phase actuelle.

Je me réjouis du fait que deux projets sur trois concernent directement les secteurs des infrastructures et de développement rural dans les provinces ciblées. Ils vont contribuer à une transformation des conditions de vie des populations. Le troisième projet porte sur un appui pour soutenir le secteur économique et financier.

Je note que le premier projet relatif à l'aménagement de la route Bukavu-Goma dont le coût total est de 70 millions d'UC, soit 98 millions de $US, contribuera à réduire le temps de parcours d'un camion poids lourd de 4 heures à 1 heure et demi.

Par ailleurs, il contribuera à réduite le temps parcouru pour l'approvisionnement en eau potable de 2 heures à 20 minutes et celui pour atteindre un centre santé, de 5 heures à 20 minutes.

Concernant le deuxième accord, il s'agit d'un financement additionnel ou d'une deuxième phase au projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la Zone Centre (PRISE en sigle).

Le montant du financement est de 50 millions d'UC équivalant à 70 millions d'USD. Les principaux bénéficiaires directs de ce projet, estimés à plus de 870.000 sont les populations de quelques 41 agglomérations rurales de 10 provinces notamment les femmes et les enfants qui auront un meilleur accès aux services sociaux de base dont l'eau potable, l'assainissement, l'éducation de base et les soins de santé.

Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures et Travaux Publics,

Monsieur le Directeur Général Adjoint pour la Région Afrique Centrale de la BAD et Responsable Pays,

Mesdames et Messieurs,

Quant au troisième projet d'appui à la relance de l'économie congolaise, il est financé par un Don de 20 millions d'UC équivalant à 28 millions de $US. Il vise à poursuivre la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le Gouvernement pour sortir de la crise de la COVID-19 et assurer la relance de l'économie.

L'objectif global du projet est de contribuer à l'amélioration des résultats budgétaires et du climat des investissements. Cela passe par la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration de la capacité de mobilisation des ressources domestiques et l'appui aux plateformes agro-industrielles et à la zone économique spéciale afin de renforcer la compétitivité des filières, attirer les investissements directs étrangers et relancer le secteur privé.

Il s'agit de façon spécifique, de combiner un ajustement budgétaire à des réformes structurelles du climat des investissements pour libérer le potentiel du secteur privé et juguler les effets négatifs temporaires de l'ajustement.

Je demeure confiant que leurs Excellences Messieurs les Ministres d'Etat prendront toutes les dispositions pour que les Unités de Gestion des Projets sous leur leadership exécutent les projets suivant les directives du Bailleur des fonds en faisant preuve de pro-activité et du professionnalisme pour atteindre les résultats escomptés.

Pour ma part, je prends l'engagement de faire obtenir les documents juridiques, à savoir les Lois portant ratification et les Avis juridiques dans le délai requis au cours de la session parlementaire de mars 2022 d'une part et d'activer la procédure pour les fonds de contrepartie d'autre part.

Je ne peux clore mon propos sans remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat ainsi que son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, pour leur vision et leur leadership.

Je vous remercie pour votre aimable attention.

Cellule de Communication du Ministère des Finances