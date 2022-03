Congo-Kinshasa: Linafoot - Que va-t-il arriver à Mazembe s'il ne remet pas la Coupe dans 15 jours ?

Le dossier parait banal, mais sérieux, voire très sérieux. La Ligue nationale de football (Linafoot), a donné un ultimatum de 15 jours au Tout-Puissant Mazembe Englebert, pour qu'elle remette sans aucune autre forme de procès, les symboles du titre de champions de la 26ème édition du championnat national, contenant : le trophée, les médailles et une enveloppe de 100.000 dollars américains.

Ceci, en exécution de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), la plus haute instance judiciaire du Sport, pour que ces symboles soient officiellement remis à qui de droit, qui n'est autre que l'AS V.Club de Kinshasa.

C'est une correspondance commandement de la Linafoot, à laquelle Mazembe n'a pas encore officiellement répondu. Mais, dans les milieux proches de cette équipe Lubumbashi, l'on parle d'un refus. Mazembe ne remettra pas tous ces symboles. Motif, les médailles étaient individuellement remises aux joueurs, dont la plupart n'évoluent plus au sein de Mazembe. L'enveloppe de 100.000 dollar avait été vite distribuée aux joueurs, et rien n'était resté à la caisse. Mazembe n'est pas une banque, disent-ils, pour garder l'argent de la Linafoot chez lui.

Bref, pour Mazembe qui continu à remettre en cause cette décision du Tribunal Arbitral du Sport, que la Linafoot achète seulement d'autre médailles et cherche une autre enveloppe pour donner à l'AS V.Club. Question : va-t-il arrivé à Mazembe s'il refuse d'obtempérer à cette injonction de la Linafoot ? D'après un proche de cette Ligue nationale, Mazembe sera sanctionné. Il y aura a-t-il, des sanctions qui pourraient aller même à la suspension de sa participation aux prochaines éditions du championnat national.

La Linafoot est catégorique !

Très courtois dans sa lettre, le président Bosco Mwehu supplie humblement l'équipe cher à Moïse Katumbi Chapwe de s'acquitter simplement de cette obligation dans un bref délai pour l'intérêt et l'image du football congolais : " monsieur le président, il vous est prié de retourner à la Ligue nationale de football le trophée, les médailles et la cagnotte perçus auprès de l'entreprise de communication cellulaire, sponsor du championnat, à l'occasion de la cérémonie du sacre de votre club. Pour l'image de notre championnat et de l'intérêt du football congolais, la LINAFOOT espèrent ardemment que vous allez vous exécuter sans atermoiement et en toute sportivité".

Il est question comme tout le monde le sait, de la mise en exécution du jugement du Tribunal Arbitral de Sport (TAS), prononcé en faveur de l'AS V.Club au mois d'octobre dernier, sur le dossier qui l'opposait au CS Don Bosco au sujet du joueur Zao Matutala. Il ressort de ce jugement que c'est V. Club qui a été sacré champion sur terrain, et que les conséquences devraient suivre pour que le vrai champion de l'édition 2020-2021 entre dans ses droits. Et depuis, les choses ne se font que s'attendre.

Finalement, le jeudi dernier, la Fédération congolaise de football association (Fecofa), est passée à la vitesse supérieure, intimant l'ordre à la LINAFOOT d'accélérer la procédure. C'est ainsi que cette dernière a écrit, réservant la copie au Directeur Chef des services des activités physique et sportive (DAPS), au président intérimaire de la Fecofa à la présidente du comité de direction de l'AS V.Club de Kinshasa et au président du comité de direction du CS Don Bosco de Lubumbashi. En sommes, Mazembe n'a plus de choix que de remettre la Coupe à qui de droit.

EG