Afrique: [CAN 2022] Nathalie Badate - "Montrer que le foot féminin togolais a de la valeur"

interview

Le 23 février au Gabon, l'équipe nationale féminine du Togo a décroché la première participation de son histoire à une Coupe d'Afrique des nations. Pour sa capitaine Nathalie Badate, cette CAN 2022 prévue au Maroc du 2 au 23 juillet, est une belle opportunité de mettre en valeur le foot au féminin togolais. Entretien.

RFI : Nathalie Badate, que représente pour vous cette première participation du Togo à une Coupe d'Afrique des nations féminine ?

Nathalie Badate : C'est tout d'abord un honneur pour mon pays, pour la femme togolaise et pour moi. Cette qualification a été une joie immense pour la population togolaise. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de participer à cette première qualification de l'histoire du Togo.

Quel a été votre accueil après cette qualification ?

On a eu le droit à un grand accueil, surtout au ministère des Sports. Madame la ministre des Sports et des loisirs [le Dr Lidi Kédéka Biessi Kama, Ndlr] est d'ailleurs à saluer pour tous ses efforts, pour pouvoir arracher cette qualification. Les supporters étaient là, derrière nos véhicules. Ils étaient vraiment en joie. Avant ça, la diaspora togolaise au Gabon était déjà très contente et ils ont dansé toute la nuit. C'était fou !

Comment ont réagi les footballeurs togolais ?

Emmanuel Adebayor Sheyi, Serge Gakpé et tous les grands footballeurs du Togo nous ont soutenus durant cette campagne de qualifications. [... ] Les messages d'encouragements et de félicitations n'ont pas cessé de tomber. Ça nous a vraiment fait du bien.

Qu'est-ce que cette qualification à la CAN 2022 peut changer pour le football au féminin au Togo ?

Ça peut changer les choses de la même manière que la qualification des hommes à la Coupe du monde 2006 a changé les choses pour eux. Je pense que cette qualification pour la CAN 2022 va être une aubaine pour mieux structurer le football féminin au Togo.

Dans quel état est le football au féminin au Togo, d'ailleurs ?

Dans notre pays, de manière générale, il y a beaucoup de particuliers qui font des efforts pour le football, tout comme l'Etat aussi. Mais il y a un manque de régularité concernant le championnat. Ça n'apporte pas vraiment le bien-être aux jeunes filles togolaises qui aspirent à travailler. Ce manque de régularité fait que les jeunes filles togolaises ne sont pas toujours en jambes. Mais, si l'Etat commence à mettre davantage de moyens, pour davantage de régularité, je pense que ça peut donner un bon résultat.

Peu de Togolaises évoluent hors du pays comme vous [1]. Comptez-vous sur cette CAN 2022 pour vous faire remarquer par des clubs étrangers ?

Oui, on compte évidemment beaucoup sur cette compétition pour montrer aux gens que le football féminin togolais a de la valeur et qu'il y a beaucoup de talents au Togo. Je pense que cette CAN va vraiment booster les choses pour nous, les Togolais.

Quel sera l'objectif du Togo lors de la CAN 2022 ?

On vise avant tout à se qualifier pour le Mondial ! Pour cela, il faudra atteindre le dernier carré de la CAN 2022. C'est ce que moi je vise et je pense que mes coéquipières ont le même état d'esprit.

[1] Nathalie Badate vient de s'engager avec le club français Tarascon FC.