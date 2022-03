Sud-Soudan: "Unis dans la prière pour la justice et la paix" - la première campagne de Carême démarre dans le diocèse de Tombura Yambio

Tombura Yambio — "Célébrons nos différences, promouvons notre union, guérissons nos blessures et renouvelons notre pays. Le Carême arrive à grands pas", l'Évêque du diocèse de Tombura Yambio, Mgr Eduardo Hiiboro Kussala, exhorte les fidèles à un engagement constructif pour un Carême de solidarité. "C'est la première fois que nous lançons une campagne de carême dans notre diocèse", écrit le prélat à l'Agence Fides. "Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Dans un passé récent, nous avons perdu des vies, y compris celles de nombreux enfants. De nombreuses personnes ont été déplacées, ont perdu des biens, des proches, ont été animées par la méfiance et la haine, d'autres ont été laissées mutilées et avec de graves troubles mentaux (voir Agence Fides 4/8/2021). En 2021, des violences honteuses, amères et injustifiées ont été perpétrées dans notre État", déclare-t-il sur un ton sévère.

"En ce qui concerne le programme de paix de notre diocèse, toutes les personnes devraient marcher ensemble pour assurer une coexistence pacifique, quelles que soient les différences culturelles." À cet égard, l'Évêque Kussala a promu une marche pour la réconciliation, la justice et la paix qui se tiendra le 11 mars 2022, consolidant ainsi le lancement de la campagne de carême 2022 de Tombura. "J'appelle toutes les paroisses, institutions et missions à se joindre à cette marche et à ne pas se laisser contrarier par un quelconque malfaiteur", a-t-il déclaré.

"La prière, le jeûne et l'aumône sont les trois piliers traditionnels de l'observance du Carême. C'est un temps de renoncement et de réconciliation. Un temps pour une introspection plus profonde et une saison pour être en paix avec soi-même et avec Dieu. Quarante jours spéciaux de grâce", conclut-il.