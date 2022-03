Congo-Brazzaville: Ministère de la Justice - Rose Mutombo échange avec les représentants du HCR et de la MONUSCO

La première délégation à être reçue le 2 mars par la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo Kiese, a été celle du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), conduite par sa représentante en République démocratique du Congo (RDC) Liz Ahua.

Liz Ahua est allée expliquer à Rose Mutombo le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. " C'était une séance technique pour expliquer à madame la ministre d'Etat, ministre de la Justice, le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie. Jusque-là, on s'est entretenu au niveau stratégique pour expliquer ce qu' est l'apatridie et comment est-ce que le gouvernement peut-il nous accompagner dans cette lutte ", a-t-elle déclaré.

Le comité interinstitutionnel de lutte contre l'apatridie a été institué en 2019. Liz Ahua a expliqué: " On a mené des études sur la question de l'apatridie dans la ville de Kinshasa et établi des feuilles de route dans dix provinces sur les vingt-six que compte la RDC pour voir quelle est l'ampleur de l'apatridie dans ces provinces. On a fait des séances de sensibilisation ".

En outre, a-t-elle relevé, des certificats de naissance ont été établis et le HCR a organisé des séances foraines pour leur remise aux enfants. Toutefois, Liz Ahua a reconnu que le chemin à parcourir reste encore long. " C'est le travail que nous avons fait mais le chemin reste long parce que ce n'est qu'un début. Je suis fière du soutien de la ministre d'Etat et ministre de la Justice ainsi que de l'engouement avec lequel elle prend à cœur ce problème ", a conclu la représentante du HCR en RDC.

Des relations au beau fixe avec la Monusco

Pour sa part, Kassim Diagne, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations unies pour la protection et les opérations de la Monusco, a indiqué qu'avec le ministère de la Justice, cette mission entretient des rapports extrêmement étroits et de partenariat. " Dans nos attributions, nous avons comme instruction du Conseil de sécurité des Nations unies que le ministère de la Justice, dans tous les aspects liés au renforcement des capacités et au soutien institutionnel, de consolider, dans le domaine de l'administration pénitentiaire, les acquis qui sont en cours. La séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers que nous maintenons avec le ministère de la Justice pour pouvoir faire le point sur les différentes activités que nous menons ", a-t-il déclaré.

Kassim Diagne a souligné qu'à chaque fois qu'il se présente au ministère de la Justice, il rentre entièrement satisfait. Il a fait savoir que cette fois-ci ce sont des aspects judiciaires et pénitentiaires qui ont été abordés. S'agissant de l'administration pénitentiaire, sur les cent trente -sept prisons recensées officiellement en RDC, Kassim a dit à la ministre d'État qu'il y a un certain nombre d'endroits où il va falloir accélérer le travail. " Ce n'est pas encore un travail complet mais nous sommes en train d'avancer. Nous avons discuté avec madame la ministre de la nécessité de regarder s'il y a des zones d'ombre qu'on peut améliorer. C'est, par exemple, du côté de Beni, de Goma et de Bukavu mais aussi du côté d'Uvira où il y a quelques avancées à faire. Mais nous avançons peut-être lentement mais sûrement ", a conclu Kassim Diagne, satisfait de l'entretien qu'il a eu avec la ministre d'État, ministre de la Justice.