Congo-Kinshasa: Football / Transfert - Amédée Masasi signe chez Mazembe

Libre de son bail chez V.Club de Kinshasa, le milieu défensif Amédée Masasi rejoint le Tout-Puissant Mazembe dans un moment particulier à la suite du litige entre la Fédération et la Ligue nationale de football d'une part et le club de Lubumbashi d'autre part.

Le milieu défensif international de l'AS V.Club de Kinshasa, Amédée Masasi, a signé chez Mazembe pour quatre années, indique la direction de ce club de Lubumbashi. En fin de contrat avec les Dauphins noirs de Kinshasa, l'ancien joueur de New Soger et de la Jeunesse sportive Groupe Bazano, deux clubs de Lubumbashi, regagnent la capitale de la province du Haut Katanga, pour cette fois-ci arborer le maillot de l'ogre du football national, le Tout puissant Mazembe. Il va cependant devoir gagner sa place, étant directement en concurrence avec d'autres milieux récupérateurs tels l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé, Mukoko Tonombe et Ngalamulume.

Notons cependant qu'Amédée Masasi est polyvalent au milieu et pourrait tout autant dépanner dans l'animation de jeu ou comme milieu relayeur. Il va partager le poste de milieu de terrain avec d'autres noms du club comme Glody Likonza, Patient Mwamba, Zemanga Soze, Trésor Mputu Mabi, etc. La tâche incombe donc à l'entraîneur français, Franck Dumas, de trouver l'harmonie de ce compartiment de jeu avec autant des joueurs, et de veiller au turn-over. A tout considérer, Amédée Masasi sera un atout important, lui qui a montré de belles choses dans V.Club sous Florent Ibenge et aussi lors de la sixième édition du Championnat d'Afrique des nations organisé au Cameroun. L'on se souvient de son somptueux but contre la Libye, permettant aux Léopards locaux d'accéder en quarts de finale de cette compétition.

Mais le milieu défensif arrive dans Mazembe à un moment particulier, avec le litige entre Mazembe et la Fédération congolaise de football association et la Ligue nationale de football sur la restitution du trophée du championnat national 2020-2021 à V.Club, sur décision du Tribunal arbitral du sport, concernant le dossier du transfert du joueur Matutala. Et Mazembe n'a jusque là pas accepté de rendre le trophée et la cagnotte financière de champion qu'offre le sponsor, la société de télécoms Vodacom.