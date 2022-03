Congo-Brazzaville: Droits humains - L'accès des peuples autochtones à l'emploi pris en compte

Faciliter l'accès à l'emploi des autochtones fait partie des objectifs du Plan national d'amélioration de la qualité de vie de ces derniers pour la période 2022-2025, selon le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga.

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones est passé à l'épreuve des questions orales avec débat au gouvernement, il y a quelques jours. L'interpellation a porté sur la politique actuelle du gouvernement pour améliorer la qualité de vie de cette couche sociale.

En réponse, Aimé Ange Wilfrid Bininga a rappelé les initiatives déjà réalisées en la matière en insistant sur le Plan national d'amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones pour la période 2022-2025 que le gouvernement exécute actuellement. L'accès des peuples autochtones à l'emploi y figure en bonne place. Une mesure qui va de pair avec l'accès gratuit de ces derniers à l'éducation allant des cycles préscolaire, primaire jusqu'au supérieur. Pas seulement pour l'enseignement général mais aussi et surtout pour la formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi au sens large.

Par ailleurs, " la protection de leur culture, leur pharmacopée, l'élaboration de la cartographie des terres et territoires occupés par la population bantoue sont également prises en compte dans le Plan national d'amélioration de leur qualité de vie ", a déclaré le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, devant la représentation nationale.

La loi portant protection et promotion des peuples autochtones, promulguée il y a plus de dix ans, est accompagnée de plusieurs décrets d'application. Il s'agit du décret n°2019-200 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et spirituels de cette couche sociale. Aussi, le décret n°2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des peuples autochtones aux projets et programmes de développement socio-économique.

Il convient de préciser qu'au Congo, trois départements ont le plus grand nombre des peuples autochtones. Le premier, la Likouala, avec plus de treize mille ; la Lékoumou avec plus de onze mille et la Sangha avec plus de sept mille autochtones.