Congo-Brazzaville: Boxe des pharaons rénovée - Les Diables rouges prêts pour la deuxième édition de l'open international

Les Diables rouges de boxe des pharaons rénovée affûtent leurs armes pour la deuxième édition de l'Open international des pays du Bassin du Congo qui se déroulera du 20 au 24 avril à Oyo, dans le département de la Cuvette, avec la ferme ambition de maintenir la position qu'ils ont occupée lors de la première édition à Kinshasa.

Dans la capitale de la République démocratique du Congo, les Diables rouges avaient occupé la première place, après avoir glané seize médailles: sept en or; cinq en argent et quatre en bronze. " Les ambitions sont les mêmes. Nous allons maintenir la première place que nous avions occupée lors de la dernière édition de l'Open qui s'est déroulée à Kinshasa. Le niveau est appréciable. La direction technique a fait du bon boulot. La préparation est bonne et vous pouvez nous faire confiance ", a assuré Jean Rydhel Malonga, capitaine des Diables rouges.

Les athlètes congolais ont, en effet, débuté leur préparation depuis le 10 janvier pour une durée de trois mois, repartie en quatre étapes.

La première était consacrée à la préparation physique générale. La deuxième a été axée sur la préparation physique spécifique. Actuellement, les trente athlètes sélectionnés sont sur le point de boucler la troisième étape, consacrée aux combats dirigés avec des partenaires, dans le but de réveiller les réflexes et les automatismes des compétiteurs en situation de compétition. Ce mois de mars sera consacré à l'affûtage, c'est-à-dire la diminution de l'intensité de tout le travail donné aux athlètes, afin que les corps de ces derniers répondent favorablement le jour de la compétition.

" Les athlètes sont au point. Nous avons commencé la préparation depuis le retour de Kinshasa. Nous nous arrangeons à maintenir cette flamme jusqu'au jour de la compétition. J'ai la ferme conviction que le résultat sera meilleur. Avec les athlètes, nous faisons ce qui est possible pour que tout se passe dans les meilleures conditions ", a expliqué le coach Guenaël Sigfreed Josrom Pilly. " Les athlètes congolais ont un niveau excellent. J'ai confiance en eux par rapport à la RDC. Nous sommes prêts pour la compétition. je demande aux Congolais qui ne connaissent pas la boxe des pharaons de nous soutenir, parce que cette discipline fait des exploits dans notre pays ", a-t-il ajouté.

" Nous sommes prêts, la préparation se passe bien et attendons les bons résultats qui seront le fruit de notre bonne préparation. Par rapport à mon travail, le pays peut compter sur moi. Etre capitaine c'est une lourde responsabilité mais on tient le coup ", a assuré le capitaine.

La deuxième édition sera parrainée par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, en sa qualité de député d'Oyo. La compétition débutera par le séminaire technique pour les compétiteurs prévu le 20 avril après le briefing d'arbitrage. La pesée, le tirage au sort et la réunion technique se feront le 21 avril, avec l'examen international de passage de grade de Mâni et Ndona-Mâni, notamment dans le volet technique, les épreuves orales, les couplées avec une conférence-débat sur la préhistoire et l'histoire d'Oyo. La cérémonie d'ouverture interviendra le 22 avril et la clôture le 24 avril.