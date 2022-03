Congo-Brazzaville: Pollution des eaux de Lualaba - Afrewatch plaide pour une action concrète et globale de l'entreprise KCC

L'Organisation non gouvernementale (ONG) demande à l'entreprise minière incriminée de corriger sa méthode de gestion des rejets chimiques et de réparer tous les préjudices causés aux communautés de Kasapa, Kamatete, Kamisepe par ses activités.

Dans un rapport publié en février dernier résultant des recherches menées pendant cinq mois, soit d'avril à septembre 2021, par l'équipe de l'ONG Africa Resource Watch (Afrewatch) sur les incidents de déversement de la solution acide de l'entreprise KCC qui se sont successivement produits le 16 mars et le 7 avril 2021, il est demandé à cette entreprise de corriger sa méthode de gestion de rejets chimiques. KCC doit aussi réparer tous les préjudices causés par ses activités minières aux communautés de Kasapa, Kamatete, Kamisepe, dans la province de Lualaba.

Au terme de ses investigations, en effet, l'équipe de recherche d'Afrewatch a articulé ses conclusions sur deux principaux points. Il s'est agi de la gestion des incidents par l'entreprise KCC et le gouvernement provincial ainsi que des impacts de ces incidents sur la santé et l'environnement des communautés.

Sur la gestion des incidents, l'ONG a fait savoir que KCC avait soutenu, au lendemain des incidents, que des mesures d'atténuation de l'acide et de communication avec les communautés impactées avaient été prises. Selon cette entreprise cité par Afrewatch, ces mesures ont consisté notamment à la neutralisation de l'acide par le déversement d'environ 2 300 tonnes de chaux aux endroits touchés. L'ONG relève, cependant, que les habitants des villages Noa, Kashala et Kipepa ainsi que des quartiers Sapatelo et Tshamundenda, situés le long des rivières Luilu, Musonoie et Kanamwanfwe, auraient affirmé n'avoir reçu de l'entreprise KCC aucune information en rapport avec les deux incidents. " Ceux de Noa et Sapatelo reconnaissent néanmoins avoir vu les agents de KCC faire des prélèvements d'eau de la rivière Luilu sans dire quoique ce soit à la population. A Tshamundenda, la population touchée affirme que la délégation de KCC qui s'est rendue sur le lieu avait plutôt procédé au déversement de la chaux ainsi qu'à recueillir les préoccupations de la population sans expliquer les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit, ni des mesures de précaution prises par l'entreprise pour protéger les communautés d'une éventuelle contamination ", a précisé Afriwatch dans son rapport.

Selon cette ONG, force est de constater que pour les deux incidents, l'entreprise KCC n'a pas bien communiqué avec les communautés environnantes. " En effet, un seul canal de communication a été utilisé à en croire l'entreprise. Alors qu'au regard de la gravité de la situation, en plus des comités de base, KCC aurait pu utiliser d'autres moyens de communication, tels que les médias en vue d'atteindre une grande couche de la population. Une telle précaution permettrait au moins de réduire les effets négatifs de l'acide sur la santé humaine, dans la mesure où les communautés vivant à proximité des rivières affectées s'abstiendraient à utiliser cette eau pendant un certain moment ", a fait savoir cette organisation.

Jetant un regard du côté du gouvernement provincial du Lualaba, Afrewatch a relevé qu'aucune initiative favorable aux victimes n'a été mise sur pied. " En effet, la visite d'une délégation conduite par le ministre de l'Environnement à Tshamundenda, qui a d'ailleurs constaté les dégâts causés par l'acide sur les étangs piscicoles et les potagers, n'a malheureusement apporté aucune réponse concrète en faveur des victimes. Jusqu'à ce jour, un silence absolu est observé ", a souligné Afriwatch.

Impacts des incidents sur la santé des communautés et l'environnement

Afriwatch note la version constante de KCC selon laquelle les deux incidents n'ont causé aucun dégât ni sur la santé des communautés ni sur l'environnement. L'ONG indique, toutefois, que cette entreprise a reconnu avoir reçu à propos une plainte collective des communautés de Luilu et de Tshamundenda. Citant les communautés de Noa et Tshamundeda constituées majoritairement des maraîchères et des pisciculteurs que son équipe a rencontrées sur le lieu, Afrewatch indique que ces dernières ont affirmé avoir constaté au passage de la solution acide dans la rivière Kanamwanfwe, la destruction de leurs étangs piscicoles ainsi que leurs jardins potagers, mais aussi des irritations de la peau après avoir utilisé cette eau. L'ONG relève, en outre, des cas de brûlures qui ont aussi été renseignés, notamment celui de Reagan Mwinkehu Ungaji, qui a été touché par l'acide à la jambe droite et même hospitalisé au centre de santé de KCC Watu Wetu où il a suivi son traitement du 12 avril à juin 2021. Mais, selon cette ONG, il y a aussi les cas de Kayombo Yava et Pasi Kantolo âgés respectivement de 12 et 10 ans qui ont aussi développé des boutons (irritation de la peau) au niveau de la jambe et du sexe, quelques jours après avoir joué dans l'eau de la rivière Kanamwanfwe touchée par la solution acide.

A l'en croire, aux villages Kashala et Kipepa, situés près de la rivière Musonoie, les habitants auraient aussi déclaré avoir constaté, depuis le 7 avril, l'apparition des boutons sur la peau tant chez les grandes personnes que chez les jeunes et enfants, tous âges confondus, après avoir été en contact avec l'eau de la rivière Musonoie.