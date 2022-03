Congo-Kinshasa: Coopération - Félix Tshisekedi échange avec une délégation d'officiers militaires américains

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le 2 mars, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine, une délégation américaine mixte composée des officiers de la task force opérationnelle sud-européenne et africaine et des membres du département américain du travail.

La rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, rapporte une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République. Au sortir de l'audience, Aida Borras, commandant de la task force, a indiqué que la sécurité, la coopération et l'assistance en coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et les Etats-Unis d'Amérique, la professionnalisation des militaires congolais, le respect des droits de l'homme et la nécessité de promouvoir de bonnes relations avec les pays de la région ont figuré au menu de leurs échanges avec le président Félix Tshisekedi.

Pour sa part, Thea Mei Lee, membre du Département américain du travail, a déclaré que sa délégation a échangé avec le chef de l'Etat congolais notamment sur le renforcement de la protection des enfants dans les mines ainsi que sur le respect des droits des travailleurs. Sur place en RDC, son groupe est en synergie avec les ministères congolais du Travail, des Affaires sociales et des Mines. Son souhait est de voir la RDC renforcer son inspection du travail et la guerre contre la corruption dans le secteur de l'extraction des minerais et du business. Ce qui concourt, d'après elle, à la croissance économique de tout pays. A en croire les deux porte-parole, le président congolais a été très réceptif des points soulevés et s'est félicité de la coopération entre les deux pays.